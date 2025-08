Governo mira crédito, conversas e compras para blindar economia de tarifaço

A equipe do presidente Lula (PT) analisa seis caminhos para blindar a economia da sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros e que passa a valer hoje.

Para o Planalto, com a entrada em vigor da sobretaxa é que devem realmente andar as negociações com a Casa Branca. As quase 700 isenções de produtos da alta de imposto foram negociadas pelo empresariado nos EUA —portanto, não fizeram parte de tratativas entre os governos.

O Brasil ainda não abriu canal direto de comunicação com os americanos, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve conversar com secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, por telefone ou videoconferência nos próximos dias.