Eduardo Bolsonaro e aliado vão a Washington em busca de mais sanções

Eles compilaram informações sobre a situação no Congresso e no STF —com a posição dos presidentes das Casas e dos ministros da Corte. A dupla pressiona para que a Câmara dê andamento ao projeto de anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e que o Senado abra um processo de impeachment contra Moraes. Nenhuma das duas medidas dá sinais de avanço no Congresso.

Também fizeram uma relação das ações ocorridas depois da Magnitsky, como a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O documento inclui informações sobre as pesquisas de opinião no Brasil e um prognóstico do que deve acontecer no país nos próximos meses, além das medidas que eles consideram adequadas em relação ao país.

Um dos pontos considerados por Eduardo e Paulo Figueiredo é se o Tesouro dos EUA deve emitir um comunicado explicitando o alcance da Magnitsky.

A sanção provocou uma discussão sobre os limites de bloqueio de contas bancárias: se apenas as transações internacionais ficariam proibidas ou se transações dentro do Brasil feitas por bancos que têm relação com o sistema financeiro dos EUA também seriam afetadas.

A Magnitsky é aplicada contra grandes violadores de direitos humanos e seu uso nunca foi alvo de grandes debates, como está sendo no caso de Moraes.