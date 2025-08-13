EUA usam Mais Médicos para aumentar pressão no Brasil com 'fatos antigos'

O governo dos Estados Unidos revogou vistos de integrantes atuais e antigos de governos do PT. A coluna apurou que o objetivo do governo americano é mostrar ao Brasil que as sanções não vão se restringir ao judiciário e à economia e que atos passados também são passíveis de punição.

O comunicado cita o programa Mais Médicos e informa os nomes de alguns funcionários atuais e antigos da atual gestão Lula e do governo Dilma Rousseff (2011-2016), que criou o Mais Médicos.

O ministro Alexandre Padilha ocupava o cargo na época, mas o nome dele não é citado como um dos que tiveram visto revogado.