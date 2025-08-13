EUA usam Mais Médicos para aumentar pressão no Brasil com 'fatos antigos'
O governo dos Estados Unidos revogou vistos de integrantes atuais e antigos de governos do PT. A coluna apurou que o objetivo do governo americano é mostrar ao Brasil que as sanções não vão se restringir ao judiciário e à economia e que atos passados também são passíveis de punição.
O comunicado cita o programa Mais Médicos e informa os nomes de alguns funcionários atuais e antigos da atual gestão Lula e do governo Dilma Rousseff (2011-2016), que criou o Mais Médicos.
O ministro Alexandre Padilha ocupava o cargo na época, mas o nome dele não é citado como um dos que tiveram visto revogado.
No caso dos responsáveis pelo Mais Médicos, a sanção foi costurada como forma de resposta a uma questão ideológica antiga —uma espécie de "acerto de contas" e de "sinalização para o futuro".
O anúncio da revogação dos vistos foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio.
A decisão sobre a revogação dos vistos já estava tomada antes mesmo das reuniões do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em Washington, agendadas para esta quarta.
O parlamentar tem mantido conversas com integrantes do governo americano para tratar sobre sanções a autoridades brasileiras com o objetivo de pressionar o governo, o judiciário e o legislativo brasileiros para proteger seu pai, Jair Bolsonaro, contra eventual condenação por tentativa de golpe de estado.
Revogação abre nova fase de ofensiva
A revogação de vistos de pessoas ligadas ao governo Lula e à antiga gestão Dilma inaugura uma nova etapa na ofensiva liderada por Eduardo Bolsonaro junto à equipe do presidente Donald Trump.
Em 18 de julho, os Estados Unidos revogaram os vistos de oito ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), resultado de uma articulação que começou em janeiro, como mostrou a coluna.
Menos de duas semanas depois, o ministro Alexandre de Moraes foi alvo de sanção pela lei Magnitsky.
A pressão sobre os magistrados continua sendo o foco de Eduardo. Uma das possibilidades defendidas por ele é atingir familiares dos ministros por meio de sanções —até mesmo os bens dos ministros já foram mapeados, como antecipou a coluna em março.
Mas, como o principal objetivo ainda não foi alcançado —o fim do processo contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)—, outras medidas estão sendo defendidas por ele junto à equipe de Trump. A revogação de vistos faz parte deste contexto.
Nesta quarta, Eduardo deve se reunir com autoridades dos Estados Unidos para discutir a situação política do Brasil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.