Gilmar defende Moraes e critica relatório de direitos humanos dos EUA

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu o colega Alexandre de Moraes e criticou o relatório de direitos humanos divulgado ontem pelo governo dos Estados Unidos.

O documento feito pelo Departamento de Estado e enviado ao Congresso americano inclui críticas ao governo brasileiro e à atuação de Moraes, apontados como responsáveis por repressão ao debate democrático e à liberdade de expressão.

"Gostaria de enfatizar o importante trabalho realizado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Após ter recebido sanções arbitrárias por sua atuação firme e desassombrada, foi ontem acusado em um relatório do Departamento de Estado norte-americano por não admitir que, sob o manto da liberdade de expressão, sejam praticados crimes e veiculados discursos de ódio e de atentar contra os direitos humanos", disse Gilmar hoje.