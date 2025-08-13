Gilmar defende Moraes e critica relatório de direitos humanos dos EUA
O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu o colega Alexandre de Moraes e criticou o relatório de direitos humanos divulgado ontem pelo governo dos Estados Unidos.
O documento feito pelo Departamento de Estado e enviado ao Congresso americano inclui críticas ao governo brasileiro e à atuação de Moraes, apontados como responsáveis por repressão ao debate democrático e à liberdade de expressão.
"Gostaria de enfatizar o importante trabalho realizado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. Após ter recebido sanções arbitrárias por sua atuação firme e desassombrada, foi ontem acusado em um relatório do Departamento de Estado norte-americano por não admitir que, sob o manto da liberdade de expressão, sejam praticados crimes e veiculados discursos de ódio e de atentar contra os direitos humanos", disse Gilmar hoje.
"Já repeti várias vezes que, se não fosse a sua atuação, não fosse sua condução corajosa, muito provavelmente o país poderia ter mergulhado em um abismo autoritário. E isto é preciso sempre que se enfatize", acrescentou.
"A gente poderia estar contando a história de um fracasso, mas na verdade estamos aqui contando a história de uma resiliência institucional bem-sucedida."
As declarações de Gilmar foram feitas encerramento de uma palestra do cientista político Steven Levitsky no IDP, instituto do qual o ministro é sócio.
Autor de "Como as Democracias Morrem", Levitsky tratou sobre os ataques que Donald Trump tem feito às instituições americanas, incluindo universidades, juízes e advogados.
"A democracia brasileira tem suas falhas, mas a resposta a Jair Bolsonaro foi mais eficiente", disse Levitsky.
A Human Rights Watch acusou o governo dos EUA de manipulação política e mentiras no relatório do Departamento de Estado e destacou que Trump ignorou violações em países considerados aliados, como El Salvador, Hungria e Israel.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.