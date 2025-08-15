STF se prepara para mudanças na corte e escalada de pressão dos EUA
Os integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) se preparam para semanas intensas com o possível acirramento da hostilidade dos Estados Unidos ante o julgamento do processo da trama golpista.
A ação foi liberada para julgamento pelo ministro-relator Alexandre de Moraes e tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus.
Ele, que já cumpre prisão cautelar domiciliar, é citado como o principal motivo das ações que o governo americano tem feito contra o Brasil: tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, a revogação de vistos de ministros, assim como de integrantes do governo federal, e a sanção a Moraes, com base na lei Magnitsky.
Além disso, em um mês e meio, a cúpula da Corte vai passar por uma mudança, que implica também a transição dos funcionários dos gabinetes: o ministro Luís Roberto Barroso deixa a presidência, que vai ser assumida por Edson Fachin, com Moraes como vice.
Julgamento ainda sem data
O início do julgamento do"núcleo crucial" da trama golpista —aqueles apontados por encabeçar o planejamento— ainda não tem data marcada para começar, mas a expectativa é que seja até 10 de setembro.
Os argumentos de defesa e acusação serão analisados pela Primeira Turma, composta por quatro ministros, além do relator.
Por isso, integrantes do STF não descartam novas ameaças ou até mesmo algum tipo de sanção com o objetivo de pressionar o colegiado a amenizar a situação de Bolsonaro no julgamento.
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos articulando a inclusão da advogada Viviane Barci, casada com Moraes, na lei Magnitsky. A medida teria como objetivo asfixiar a vida financeira da família e prejudicar sua atuação no mercado de trabalho.
A eventual sanção sairia só a partir de setembro, não em agosto. Ou seja, em pleno julgamento da trama golpista.
A iniciativa, se efetivada, tem potencial para escalar a crise envolvendo o tribunal, uma vez que seria um ataque direto um familiar de ministro, que não tem ligação com o julgamento.
O filho do presidente Barroso já foi afetado pela revogação dos vistos dos ministros e seus familiares: ele decidiu não retornar ao seu escritório nos Estados Unidos, como revelou o UOL.
Nova Presidência no fim do mês
No fim de setembro, Barroso passa a Presidência para Fachin. A posse está marcada para o dia 29.
Na solenidade, Moraes assume a cadeira de vice-presidente do tribunal.
A Presidência do Supremo tem rotatividade a cada dois anos e segue a ordem de antiguidade do ministro no tribunal.
Atual vice-presidente, Fachin entrou no Supremo em 2015, indicado por Dilma Rousseff. Moraes assumiu a cadeira em 2017, no governo Michel Temer.
As equipes dos magistrados já preparam a transição.
