STF se prepara para mudanças na corte e escalada de pressão dos EUA

Os integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) se preparam para semanas intensas com o possível acirramento da hostilidade dos Estados Unidos ante o julgamento do processo da trama golpista.

A ação foi liberada para julgamento pelo ministro-relator Alexandre de Moraes e tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos réus.

Ele, que já cumpre prisão cautelar domiciliar, é citado como o principal motivo das ações que o governo americano tem feito contra o Brasil: tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, a revogação de vistos de ministros, assim como de integrantes do governo federal, e a sanção a Moraes, com base na lei Magnitsky.