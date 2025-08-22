Bolsonaro atuou para preservar relação com Gilmar Mendes, mostra PF
Mensagens reveladas no relatório da Polícia Federal que indicia Jair Bolsonaro (PL) por obstrução de justiça mostram que o ex-presidente buscou preservar sua relação com o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Em conversas com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e com o pastor Silas Malafaia —um de seus aliados mais próximos—, o ex-presidente indica que quer manter um canal aberto com o ministro.
A atitude de Bolsonaro contrasta com os ataques públicos feitos por seu filho e por outros bolsonaristas contra o magistrado. No episódio revelado pela PF, Eduardo segue a ordem do pai e poupa Gilmar.
A PF incluiu prints de diálogos de Bolsonaro no documento com o objetivo de mostrar que houve uma articulação de Eduardo, do pai e de outros aliados para pressionar o Supremo no julgamento da trama golpista.
Gilmar e Jair Bolsonaro mantiveram relação cordial e canal de diálogo enquanto o ex-presidente estava no cargo. Procurado, o ministro não quis comentar as menções feitas por Bolsonaro.
Eles se afastaram depois que Bolsonaro rejeitou uma indicação feita por Gilmar para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), após ter se comprometido a fazer a nomeação. O ministro apoiava o desembargador Ney Bello, que foi preterido.
Bolsonaro a Eduardo: "Esqueça Gilmar"
No dia 27 de junho, Eduardo mandou três fotos por WhatsApp ao pai e perguntou se poderia compartilhar o conteúdo. As imagens não foram recuperadas pela PF.
"Não", respondeu o ex-presidente. "Esqueça qualquer crítica ao Gilmar", acrescentou.
"Tenho conversado com alguns do STF", escreveu Bolsonaro. "Todos ou quase todos, demonstram preocupação com sanções."
Há meses, Eduardo Bolsonaro tem feito ameaças aos ministros da Corte. Menos de duas semanas depois do diálogo, o governo americano revogou os vistos de oito magistrados, incluindo o de Gilmar. E, no fim de julho, sancionou Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky.
Malafaia diz que Tarcísio foi a Gilmar por ordem de Bolsonaro
O documento da PF também contém uma troca de mensagens com o pastor Silas Malafaia que mostra a relevância que o ministro Gilmar Mendes tem como interlocutor para Jair Bolsonaro.
No dia 15 de julho, Malafaia enviou um áudio para o ex-presidente no qual afirma que Bolsonaro mandou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), procurar o ministro. A colunista Mônica Bergamo revelou que Tarcísio pediu para Gilmar ajudar a liberar o passaporte de Bolsonaro para ele ir aos Estados Unidos negociar o tarifaço com Donald Trump.
Naquele dia, Bolsonaro deu uma entrevista em que criticou o filho e elogiou o governador —o que foi criticado por Malafaia.
"Você podia até defender Tarcísio. Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada [dos EUA] e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não", disse Malafaia em áudio.
A tentativa feita pelo governador em negociar com a embaixada americana foi alvo de ataques por parte de Eduardo. E a crítica feita pelo pai caiu como uma bomba para o deputado, que mandou mensagens xingando Jair Bolsonaro.
