Bolsonaro atuou para preservar relação com Gilmar Mendes, mostra PF

Mensagens reveladas no relatório da Polícia Federal que indicia Jair Bolsonaro (PL) por obstrução de justiça mostram que o ex-presidente buscou preservar sua relação com o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em conversas com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e com o pastor Silas Malafaia —um de seus aliados mais próximos—, o ex-presidente indica que quer manter um canal aberto com o ministro.

A atitude de Bolsonaro contrasta com os ataques públicos feitos por seu filho e por outros bolsonaristas contra o magistrado. No episódio revelado pela PF, Eduardo segue a ordem do pai e poupa Gilmar.