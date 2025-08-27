Gilmar diz que fim do foro privilegiado é 'tiro no pé' dos parlamentares

O foro privilegiado no STF foi estabelecido para proteger os parlamentares e evitar com que fossem alvo de retaliação ou de ameaça de adversários políticos locais. Evitaria, por exemplo, que um deputado fosse preso por ordem de um juiz primo de seu adversário.

Como a Folha mostrou, líderes partidários consideram difícil que a PEC seja aprovada —e apostam que o tema pode nem mesmo ir à votação de fato.

A inclusão do tema na pauta é um aceno de Motta aos bolsonaristas do Congresso, que buscam caminhos para anular o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.

Outro projeto que está na pauta da semana —este com mais chance de aprovação— é a PEC da blindagem, que impede investigações criminais contra deputados federais e senadores sem aval expresso do Congresso. Ou seja, o Legislativo precisaria autorizar uma investigação contra um parlamentar.

A queda de braço entre Supremo e Congresso se arrasta há décadas. Foi intensificada durante a operação Lava Jato, mas se acirrou a partir do momento em que o STF passou a cobrar maior transparência sobre o destino das verbas de emendas parlamentares.

Nesta semana, o ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal investigue R$ 695 milhões em "emendas Pix" pagas entre 2020 e 2024. São casos em que prefeituras não prestaram contas sobre a aplicação do dinheiro.