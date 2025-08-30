Veredicto de Bolsonaro deve destravar anistia, avaliam bolsonaristas

A avaliação no STF é que um projeto de anistia não passa no Congresso porque os líderes e presidentes das Casas sabem que seria barrado pelo Judiciário.

Jà o núcleo duro do bolsonarismo, liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), defende "anistia ampla, geral e irrestrita" para os envolvidos no 8 de Janeiro.

A expectativa dos aliados é que o ex-presidente seja condenado. O discurso que tem dominado as rodas de conversas segue a linha de que é necessário esperar o Judiciário finalizar a sua parte para depois "os políticos fazerem política".

A movimentação já vinha sido discutida nos bastidores, mas ganhou força após a declaração do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na semana passada. Em evento em Mato Grosso, Barroso disse que "anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe", mas que, depois, "passa a ser uma questão política".

"Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso", acrescentou o ministro.

Não é de hoje que deputados e senadores aliados do ex-presidente tratam do assunto. O motim bolsonarista que interditou a Câmara por 30 horas foi encerrado com a oposição falando na costura de um acordo por anistia.