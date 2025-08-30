Veredicto de Bolsonaro deve destravar anistia, avaliam bolsonaristas
Deputados e senadores bolsonaristas articulam no Congresso a reinserção da pauta da anistia após uma possível condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O julgamento está previsto para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro por tentativa de golpe.
O veredicto deve destravar a pauta da anistia. Mas a tendência é não haver a aprovação de um projeto nos moldes defendidos pelos aliados de Bolsonaro.
Não há um escopo fechado do que pode vir depois do julgamento no STF, mas uma questão é considerada certa: uma eventual proposta que obtenha apoio do centrão não incluirá perdão a Bolsonaro. O motivo é evitar devolver o ex-presidente ao cenário político em ano de eleição.
A avaliação no STF é que um projeto de anistia não passa no Congresso porque os líderes e presidentes das Casas sabem que seria barrado pelo Judiciário.
Jà o núcleo duro do bolsonarismo, liderado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), defende "anistia ampla, geral e irrestrita" para os envolvidos no 8 de Janeiro.
A expectativa dos aliados é que o ex-presidente seja condenado. O discurso que tem dominado as rodas de conversas segue a linha de que é necessário esperar o Judiciário finalizar a sua parte para depois "os políticos fazerem política".
A movimentação já vinha sido discutida nos bastidores, mas ganhou força após a declaração do presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na semana passada. Em evento em Mato Grosso, Barroso disse que "anistia antes de julgamento é uma impossibilidade, não existe", mas que, depois, "passa a ser uma questão política".
"Questões políticas vão ser definidas pelo Congresso", acrescentou o ministro.
Não é de hoje que deputados e senadores aliados do ex-presidente tratam do assunto. O motim bolsonarista que interditou a Câmara por 30 horas foi encerrado com a oposição falando na costura de um acordo por anistia.
Caciques do centrão admitem que a proposta pode avançar, mas num formato distante do defendido por Eduardo Bolsonaro. Aliados do ex-presidente vão na mesma linha. Parlamentares do chamado bolsonarismo raiz e da ala mais moderada do PL esperam uma "anistia light".
Uma anistia ampla, geral e irrestrita significaria livrar os envolvidos na tentativa de golpe do julgamento do STF. Neste caso, Bolsonaro estaria liberado para correr o Brasil nas eleições de 2026 —mas continuaria inelegível por decisão da Justiça Eleitoral.
Parlamentares aliados do ex-presidente afirmam que esta possibilidade não interessa ao centrão.
Durante a campanha, deputados e senadores da centro-direita, direita e extrema-direita precisariam seguir a cartilha bolsonarista. Além disso, Bolsonaro continuaria no comando da direita.
A "anistia light" pode fomentar o surgimento de uma nova liderança. A aprovação da proposta desidratada também atenderia aos interesses dos dois grupos.
Os parlamentares fiéis a Bolsonaro poderiam pedir votos aos eleitores radicais afirmando que lutaram pelos presos de 8 de Janeiro, aos quais chamam de "velhinhas de Bíblia na mão".
Políticos do centrão teriam argumento para pedir voto de eleitores da direita moderada, que considera excessivas penas de mais de 14 anos de prisão.
