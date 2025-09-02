Por segurança, STF remove lixeiras durante julgamento de Bolsonaro

O STF (Supremo Tribunal Federal) removeu as lixeiras da parte externa do tribunal para aumentar a segurança durante o julgamento por tentativa de golpe de Estado, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados, que acontece de hoje a 12 de setembro.

Mesmo na área de fora da sala da Primeira Turma, onde estão sendo servidos café e água para os presentes, não há lixeiras. Apenas um recipiente para jogar fora os copos descartáveis está no lugar. Só deixaram uma lixeira após o julgamento começar.

A medida é adotada em diversos lugares do mundo para evitar com que pessoas escondam explosivos ou armas em cestos de lixo. Mas não é comum em Brasília —nem mesmo em outros processos de grande repercussão, como o impeachment de Dilma Rousseff (PT), a cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou a ação de inelegibilidade de Jair Bolsonaro na corte eleitoral.