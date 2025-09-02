Por segurança, STF remove lixeiras durante julgamento de Bolsonaro
O STF (Supremo Tribunal Federal) removeu as lixeiras da parte externa do tribunal para aumentar a segurança durante o julgamento por tentativa de golpe de Estado, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete aliados, que acontece de hoje a 12 de setembro.
Mesmo na área de fora da sala da Primeira Turma, onde estão sendo servidos café e água para os presentes, não há lixeiras. Apenas um recipiente para jogar fora os copos descartáveis está no lugar. Só deixaram uma lixeira após o julgamento começar.
A medida é adotada em diversos lugares do mundo para evitar com que pessoas escondam explosivos ou armas em cestos de lixo. Mas não é comum em Brasília —nem mesmo em outros processos de grande repercussão, como o impeachment de Dilma Rousseff (PT), a cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou a ação de inelegibilidade de Jair Bolsonaro na corte eleitoral.
No fim de 2022, a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para averiguar uma possível bomba na entrada da sede do STF.
Um pacote havia sido deixado em uma lixeira na rua, nos fundos do tribunal. Os acessos ao Supremo foram isolados, e as forças de segurança foram acionadas, mas o risco de bomba foi descartado. Dias antes, um artefato explosivo havia sido encontrado em um caminhão com querosene estacionado nas proximidades do aeroporto de Brasília.
O risco de um ataque ao Supremo não pode ser minimizado. No fim de 2024, um homem-bomba, atuando sozinho, se explodiu em frente ao tribunal.
O julgamento de Bolsonaro conta com esquema inédito de segurança, que inclui agentes de todo o país —grupo até dorme no Supremo para manter monitoramento em tempo integral.
Na sala onde acontece o julgamento, pelo menos 12 seguranças armados acompanham a sessão. O secretário de Segurança do STF, Marcelo Schettini, também acompanha o evento de dentro, em contato constante com a equipe.
