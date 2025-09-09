Dino e Moraes rebatem bolsonaristas e defendem participação no julgamento

Durante seu voto, Dino disse que ele não faria parte da Primeira Turma —e, portanto, não estaria julgando Bolsonaro— se:

o STF não tivesse mudado uma regra no fim de 2023 que manteve ações penais nas Turmas (não no plenário, composto por 11 ministros);

e se algum ministro da Segunda Turma tivesse pedido para migrar para a Primeira.

"Em relação a essa mudança regimental (...) todos aprovaram esta mudança. Eu não estava aqui", afirmou. "E lembro: se algum dos ilustres integrantes da Segunda Turma, antes da minha posse, tivesse pedido acesso à Primeira, eu também não estaria aqui".

Mais cedo, Moraes também se defendeu de uma acusação recorrente no discurso de bolsonaristas: de que seria vítima de um processo em atua como juiz —ou seja, deveria se declarar impedido.

Parlamentares bolsonaristas e aliados do clã repetem com frequência que ele deveria se considerar impedido de julgar o processo.

"Aqui a vítima é o Estado brasileiro", afirmou. "Todos os advogados sabem que qualquer juiz ameaçado, coagido ou até agredido no curso do processo por quem está sendo investigado não se torna impedido."