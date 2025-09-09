Dino e Moraes rebatem bolsonaristas e defendem participação no julgamento
Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes aproveitaram os votos no julgamento da trama golpista para rebater acusações de aliados de Jair Bolsonaro de que não poderiam julgar o ex-presidente.
Antes de assumir a cadeira no STF, em fevereiro de 2024, Dino era ministro da Justiça de Lula. Estava no cargo em 8 de janeiro de 2023.
Por isso, aliados de Bolsonaro afirmam que ele não poderia ser um dos juízes do processo envolvendo o maior adversário politico do presidente.
Durante seu voto, Dino disse que ele não faria parte da Primeira Turma —e, portanto, não estaria julgando Bolsonaro— se:
- o STF não tivesse mudado uma regra no fim de 2023 que manteve ações penais nas Turmas (não no plenário, composto por 11 ministros);
- e se algum ministro da Segunda Turma tivesse pedido para migrar para a Primeira.
"Em relação a essa mudança regimental (...) todos aprovaram esta mudança. Eu não estava aqui", afirmou. "E lembro: se algum dos ilustres integrantes da Segunda Turma, antes da minha posse, tivesse pedido acesso à Primeira, eu também não estaria aqui".
Mais cedo, Moraes também se defendeu de uma acusação recorrente no discurso de bolsonaristas: de que seria vítima de um processo em atua como juiz —ou seja, deveria se declarar impedido.
Parlamentares bolsonaristas e aliados do clã repetem com frequência que ele deveria se considerar impedido de julgar o processo.
"Aqui a vítima é o Estado brasileiro", afirmou. "Todos os advogados sabem que qualquer juiz ameaçado, coagido ou até agredido no curso do processo por quem está sendo investigado não se torna impedido."
Moraes acrescentou que, se o Judiciário funcionasse dessa maneira, bastaria ao réu fazer ameaças a um juiz para que ele fosse obrigado a se retirar do caso.
