Dino alivia pressão sobre Fux ao atenuar penas de aliados de Bolsonaro

A defesa de Heleno alega que ele já estava afastado do então presidente ao fim do governo por conta da aproximação de Bolsonaro com integrantes dos partidos do centrão. O argumento foi refutado por Moraes em seu voto hoje, mas Dino aceitou parte dele.

"Uma coisa que me chamou atenção é que ele não participa das reuniões. Ele não está nas reuniões, não há nos autos que ele estava lá nas reuniões com o ministro da Defesa, com os comandantes [das Forças Armadas], enfim, não vi. E a meu ver, isso também indica uma menor eficiência causal dele a partir de um certo momento", disse Dino.

"Se foi por conta do centrão, se foi por conta de problemas pessoais, políticos, pouco importa. É um juízo objetivo. Há atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre, quando se deram os eventos, digamos, principais da trama que nós estamos a julgar? Não, não localizei", acrescentou.

Ele também citou os casos do general Paulo Sérgio e de Ramagem. Sobre Ramagem, disse que ele saiu do governo para participar da eleição para deputado federal, cargo ao qual foi eleito pelo PL.

"O general Paulo Sérgio, e eu enquadro na mesma categoria do Augusto Heleno e do Ramagem, tem uma singularidade. De fato, há prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República [da ideia de tentar um golpe]", disse Dino.

Em seguida, ele citou o artigo 15 do Código Penal, que determina que a pessoa que se arrepende só responde pelos crimes já praticados.