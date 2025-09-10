Dino alivia pressão sobre Fux ao atenuar penas de aliados de Bolsonaro
Dino acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, mas sinalizou que alguns réus não devem ter punição tão alta. A dosimetria das penas —ou seja, o tempo de pena, caso os réus sejam condenados— vai ser discutida apenas ao final dos votos dos cinco ministros.
Flávio Dino citou três casos a merecerem essa redução: o do general Augusto Heleno, que era chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional); o do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e o do então diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, hoje deputado federal.
Fux demonstrou concordância enquanto ouvia o colega e anotou a resposta ao final sobre os nomes que considerava que havia tido participação menor.
Mais cedo, durante o voto de Moraes, Fux tinha reclamado das interferências de Dino e se levantado ao menos três vezes durante o julgamento.
Ao longo dos últimos meses, Fux tem criticado as altas penas impostas por Moraes nos processos relativos ao 8 de Janeiro.
Ele já sinalizou que vai divergir do relator em questões da tipificação penal (acumular dois crimes, de tentativa de golpe e de abolição do Estado democrático de Direito) e da dosimetria. Ele também foi o único ministro da Primeira Turma, até o momento, a se manifestar favoravelmente a levar o julgamento da ação penal contra Bolsonaro e seus aliados para o plenário do STF.
Participações menores
Dino concordou com alguns argumentos das defesas dos acusados como, por exemplo, ao tratar da participação de Augusto Heleno nas reuniões sobre golpe na reta final da gestão Bolsonaro.
A defesa de Heleno alega que ele já estava afastado do então presidente ao fim do governo por conta da aproximação de Bolsonaro com integrantes dos partidos do centrão. O argumento foi refutado por Moraes em seu voto hoje, mas Dino aceitou parte dele.
"Uma coisa que me chamou atenção é que ele não participa das reuniões. Ele não está nas reuniões, não há nos autos que ele estava lá nas reuniões com o ministro da Defesa, com os comandantes [das Forças Armadas], enfim, não vi. E a meu ver, isso também indica uma menor eficiência causal dele a partir de um certo momento", disse Dino.
"Se foi por conta do centrão, se foi por conta de problemas pessoais, políticos, pouco importa. É um juízo objetivo. Há atos exteriorizados de Augusto Heleno no segundo semestre, quando se deram os eventos, digamos, principais da trama que nós estamos a julgar? Não, não localizei", acrescentou.
Ele também citou os casos do general Paulo Sérgio e de Ramagem. Sobre Ramagem, disse que ele saiu do governo para participar da eleição para deputado federal, cargo ao qual foi eleito pelo PL.
"O general Paulo Sérgio, e eu enquadro na mesma categoria do Augusto Heleno e do Ramagem, tem uma singularidade. De fato, há prova oral abundante de que, num certo momento, ele tentou demover o presidente da República [da ideia de tentar um golpe]", disse Dino.
Em seguida, ele citou o artigo 15 do Código Penal, que determina que a pessoa que se arrepende só responde pelos crimes já praticados.
"Cheguei a cogitar disso, de desistência, arrependimento eficaz, enfim, mas não está claro o que aconteceu", disse Dino.
O julgamento será retomado nesta quarta com o voto do ministro Fux, que é a principal esperança dos bolsonaristas neste julgamento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.