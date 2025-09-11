Bolsonaro ainda deve enfrentar outro processo por ações de Eduardo nos EUA
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda deve enfrentar outro processo no STF (Supremo Tribunal Federal), no qual também pode ser condenado.
Ele e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pela Polícia Federal no fim de agosto por obstruir o processo da trama golpista. O pastor Silas Malafaia é investigado.
Foi nesta investigação que Jair Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e, duas semanas depois, a cumprir prisão domiciliar. Os investigadores e o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, entenderam que era necessário uma medida mais dura para fazer com que ele parasse de tentar atrapalhar a ação penal da trama golpista.
Este caso ainda está na fase de investigação e precisa ser analisado pelo Ministério Público, que vai decidir se oferece denúncia ou não. Não há prazo para isso.
Se o chefe do MPF (Ministério Público Federal), o procurador-geral Paulo Gonet, decidir denunciar os Bolsonaro, o processo vai para o STF. E aí começam as etapas que Jair Bolsonaro enfrentou neste ano, sendo a primeira de análise de recebimento da denúncia. Se for aceita, pai e filho viram réus na corte.
Atuação de Eduardo nos EUA
Desde janeiro, a coluna tem mostrado a atuação de Eduardo nos Estados Unidos para sancionar autoridades brasileiras. Antes mesmo da posse de Donald Trump, ele já articulava a revogação de vistos dos ministros do Supremo, concretizada em julho.
Pai e filho se tornaram personagens centrais das ações que o governo americano tem tomado contra o Brasil: tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, e sanção financeira ao relator do processo da trama golpista, Moraes, com base na lei Magnitsky, além do cancelamento dos vistos.
No relatório que indiciou pai e filho, a PF afirma que os dois tinham "ciência prévia" das ações dos EUA e que atuaram para conseguir as punições contra o Brasil. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro".
Paulo Gonet também perdeu o visto americano e foi diversas vezes ameaçado por Eduardo de que irá sofrer sanção financeira por parte dos EUA.
