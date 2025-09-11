Após derrota na Primeira Turma, Jair Bolsonaro ainda pode recorrer?

Esse recurso não tem como objetivo mudar o mérito —ou seja, reverter a condenação —, mas apenas sanar dúvidas das defesas.

Depois disso, o tribunal publica o acórdão do julgamento. A defesa tem cinco dias para entrar com recurso.

O relator analisa e leva o caso aos colegas, o que pode ser feito por meio do plenário virtual.

Só depois de analisar os recursos é que o tribunal manda executar a pena.

O Supremo entende que há um limite da quantidade de recursos que podem ser interpostos. O objetivo é evitar com que os advogados usem o instrumento para protelar o início do cumprimento da pena.

Recentemente, o tribunal negou embargos do ex-presidente Fernando Collor, condenado a oito anos e dez meses de prisão por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora. A corte rejeitou o recurso justamente por entender que o recurso seria uma tentativa de adiar o cumprimento da pena dele. O caso ocorreu em abril deste ano.