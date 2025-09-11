Após derrota na Primeira Turma, Jair Bolsonaro ainda pode recorrer?
A condenação de Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) deixa o ex-presidente em uma situação difícil de ser revertida porque a opção para recorrer e reverter a decisão dos ministros é limitada.
Quatro dos cinco ministros da Primeira Turma consideraram Bolsonaro culpado pelos cinco crimes dos quais era acusado. Ele precisaria de dois votos pela absolvição (mas só teve um voto, de Luiz Fux) para conseguir levar o processo para ser discutido em plenário —onde os 11 ministros se debruçariam sobre o caso.
Sem esses votos, a defesa pode recorrer por meio de embargo de declaração, um recurso que é analisado pela própria turma e pede esclarecimentos sobre algum ponto que trate de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no processo.
Esse recurso não tem como objetivo mudar o mérito —ou seja, reverter a condenação —, mas apenas sanar dúvidas das defesas.
Depois disso, o tribunal publica o acórdão do julgamento. A defesa tem cinco dias para entrar com recurso.
O relator analisa e leva o caso aos colegas, o que pode ser feito por meio do plenário virtual.
Só depois de analisar os recursos é que o tribunal manda executar a pena.
O Supremo entende que há um limite da quantidade de recursos que podem ser interpostos. O objetivo é evitar com que os advogados usem o instrumento para protelar o início do cumprimento da pena.
Recentemente, o tribunal negou embargos do ex-presidente Fernando Collor, condenado a oito anos e dez meses de prisão por envolvimento em um esquema de corrupção na BR Distribuidora. A corte rejeitou o recurso justamente por entender que o recurso seria uma tentativa de adiar o cumprimento da pena dele. O caso ocorreu em abril deste ano.
Na ocasião, Moraes rejeitou o segundo embargo solicitado pela defesa de Collor para discutir justamente o tempo de pena a que ele foi condenado. O STF já havia rejeitado antes um embargo de declaração sobre o mesmo tema.
Na última tentativa, um embargo infringente, a alegação era que deveria prevalecer, em relação ao tamanho da pena, os votos vencidos dos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Em sua decisão que rejeitou o recurso, Moraes pontuou que esse tipo de debate não era cabível e que o STF tem autorizado o início do cumprimento da pena quando fica claro o caráter protelatório dos recursos.
"A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da Corte, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória", afirmou Moraes em decisão que foi chancelada pelo plenário do STF.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.