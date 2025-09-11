Fux se abstém de definir pena para Bolsonaro após voto por absolvição

Na reta final do julgamento, quando são definidas as penas de cada réu, o ministro Luiz Fux decidiu não votar. A etapa, chamada de dosimetria das penas, é a última no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).

A justificativa de Fux seguiu a linha de que, por ter votado pela absolvição de Jair Bolsonaro (PL) e da maioria dos outros réus, não caberia a ele determinar penas.

A jurisprudência da corte é a de que o integrante do colegiado que absolveu réus pode votar na discussão sobre dosimetria porque é outra fase da ação penal. O regimento do STF permite, entretanto, ele não quis, justificando com "coerência".