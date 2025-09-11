Fux se abstém de definir pena para Bolsonaro após voto por absolvição
Na reta final do julgamento, quando são definidas as penas de cada réu, o ministro Luiz Fux decidiu não votar. A etapa, chamada de dosimetria das penas, é a última no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).
A justificativa de Fux seguiu a linha de que, por ter votado pela absolvição de Jair Bolsonaro (PL) e da maioria dos outros réus, não caberia a ele determinar penas.
A jurisprudência da corte é a de que o integrante do colegiado que absolveu réus pode votar na discussão sobre dosimetria porque é outra fase da ação penal. O regimento do STF permite, entretanto, ele não quis, justificando com "coerência".
Mas, quando chegou sua vez de votar, Fux fez comentários sobre cada um dos casos. Ele é o terceiro a se pronunciar nos processos da trama golpista.
Os ministros votam seguindo uma ordem, que começa pelo relator (Alexandre de Moraes) e segue pela antiguidade, do mais novo no STF (Flávio Dino) para o mais antigo (Cármen Lúcia). O último a votar é o presidente do colegiado (Cristiano Zanin).
Como Fux votou
Fux também entendeu o STF não é a instância correta para o julgamento, votou pela anulação da ação penal e pediu o envio do caso para a primeira instância.
Fux votou para inocentar Bolsonaro e a maioria dos demais réus, condenados por por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
O ministro condenou apenas Braga Netto e Mauro Cid apenas por abolição violenta do Estado democrático de Direito.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.