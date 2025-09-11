Fux pode discutir penas, mesmo tendo votado por absolvição

Apesar de ter votado pela anulação do processo e absolvição de réus, o ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), pode participar da discussão das penas dos condenados na trama golpista —incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A jurisprudência da corte é a de que o integrante do colegiado que absolveu réus pode votar na discussão sobre dosimetria (tempo de pena) porque é outra fase da ação penal.

Fux votou para inocentar Bolsonaro e a maioria dos demais réus, condenados por por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.