Fux pode discutir penas, mesmo tendo votado por absolvição
Apesar de ter votado pela anulação do processo e absolvição de réus, o ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), pode participar da discussão das penas dos condenados na trama golpista —incluindo a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A jurisprudência da corte é a de que o integrante do colegiado que absolveu réus pode votar na discussão sobre dosimetria (tempo de pena) porque é outra fase da ação penal.
Fux votou para inocentar Bolsonaro e a maioria dos demais réus, condenados por por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.
O ministro condenou apenas Braga Netto e Mauro Cid pelo único crime de abolição violenta do Estado democrático de Direito.
Ele também entendeu que o STF não é a instância correta para o julgamento, votou pela anulação da ação penal e pediu o envio do caso para a primeira instância.
Fux proferiu o voto mais extenso da história do STF e mudou seu posicionamento sobre a trama golpista, uma vez que já votou em centenas de casos para condenar os réus do 8 de Janeiro.
