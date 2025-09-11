Ministros interagem com Cármen Lúcia; ignorado, Fux evita contato visual

Os ministros da Primeira Turma acompanham com atenção o voto de Cármen Lúcia no julgamento da trama golpista. A atenção que ela recebe contrasta com a falta de interesse dos ministros no voto de Luiz Fux, na sessão de ontem.

Fux foi solenemente ignorado pelos colegas durante a leitura, que durou cerca de 11 horas e meia. Na terça, ele já tinha causado um clima desconfortável com os integrantes da Turma ao dizer que não aceitaria que fizessem "apartes", ou seja, intervenções, durante seu voto.

As diferenças são gritantes. Os integrantes da mesa olham para Cármen Lúcia; as cadeiras de Cristiano Zanin e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, estão viradas em sua direção. Flávio Dino já fez uma piada, que provocou risos na plateia —inclusive no decano da corte, Gilmar Mendes, que compareceu à sessão para prestigiar a ministra.