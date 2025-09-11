Fux dá fôlego à anistia; centrão calcula votos, e governo prepara reação

O voto do ministro Luiz Fux no processo contra Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado fortalece o discurso dos aliados do ex-presidente para emplacar o projeto de anistia no Congresso, dizem parlamentares governistas e da oposição. O governo prepara uma estratégia para tentar evitar a votação.

Integrantes da equipe de Lula (PT) dizem que os argumentos de Fux dão munição para a oposição angariar apoio no Congresso. Em conversas reservadas, admitem que o voto foi um balde de água fria —ainda que já fosse esperado que Fux cedesse em alguns pedidos dos advogados, ele acolheu quase todas as questões preliminares (quando o réu questiona o que considera falhas no processo).

No Congresso, parlamentares bolsonaristas planejam usar trechos do voto para difundir a narrativa de que o STF persegue o ex-presidente e, com isso, ganhar apoio da opinião pública para aumentar a pressão sobre os presidentes da Casa para pautar o projeto da anistia. A deputada Bia Kicis (PL-DF) diz que "vai reverberar ao máximo o voto".