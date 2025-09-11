Fux dá fôlego à anistia; centrão calcula votos, e governo prepara reação
O voto do ministro Luiz Fux no processo contra Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado fortalece o discurso dos aliados do ex-presidente para emplacar o projeto de anistia no Congresso, dizem parlamentares governistas e da oposição. O governo prepara uma estratégia para tentar evitar a votação.
Integrantes da equipe de Lula (PT) dizem que os argumentos de Fux dão munição para a oposição angariar apoio no Congresso. Em conversas reservadas, admitem que o voto foi um balde de água fria —ainda que já fosse esperado que Fux cedesse em alguns pedidos dos advogados, ele acolheu quase todas as questões preliminares (quando o réu questiona o que considera falhas no processo).
No Congresso, parlamentares bolsonaristas planejam usar trechos do voto para difundir a narrativa de que o STF persegue o ex-presidente e, com isso, ganhar apoio da opinião pública para aumentar a pressão sobre os presidentes da Casa para pautar o projeto da anistia. A deputada Bia Kicis (PL-DF) diz que "vai reverberar ao máximo o voto".
Os governistas também sentiram o peso. Afirmam que, se antes havia apoio tímido à proposta de anistia, os argumentos jurídicos de Fux dariam esse apoio. A avaliação é que aprovar qualquer projeto de anistia —ainda que na versão mais "light", que reduz pena dos envolvidos no 8 de Janeiro sem atingir Bolsonaro— é uma sinalização ruim de enfraquecimento da gestão Lula.
O deputado Lafayette Andrada (Republicanos-MG) resume: o ministro do STF "jogou gasolina" na discussão sobre anistia.
Governo promete colocar apoiadores "na parede"
Aliados de Lula dizem que vão tentar contornar "da forma que der". A primeira medida, afirmam, é tentar fazer com que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não paute o tema, sob o argumento de que Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, não o fará, e ele "ficaria sozinho".
Caso a anistia vá a plenário, o governo —que tem minoria no Congresso— pretende colocar os parlamentares de partidos que tenham indicações (diretas ou indiretas) "na parede".
"Está ficando claro para cada deputado que esse é um momento de decisão", afirmou o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara, ao chegar ao STF hoje. "Se é da base do governo, se não é da base do governo, porque, com certeza, o deputado que votar a favor de um projeto de anistia estará se desligando completamente do governo."
Essa pressão está alinhada à cúpula do Planalto. Em conversas recentes, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem tratado a pauta como um ponto decisivo para ver "quem está com o governo".
"Estamos vigilantes", afirmou a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), líder do partido na Câmara. "O próprio UOL mostrou em uma reportagem hoje que só 10% dos presos do 8 de Janeiro ainda estão detidos. Ou seja, querem essa anistia para livrar Bolsonaro, que tanto mal já fez ao país."
Pressão no Congresso e nos EUA
Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) afirma que "é lógico" que a posição de Fux ajuda a emplacar a pauta da anistia no Congresso. Ele pressiona para que o projeto entre na pauta da Câmara na próxima semana e defende o texto que livra Bolsonaro da cadeia.
Um aliado próximo da família diz que os argumentos do ministro serão apresentados ao governo dos Estados Unidos para reforçar o discurso de perseguição do Judiciário ao ex-presidente.
Já Lindbergh diz que o voto de Fux é um alento para os bolsonaristas, mas que os lados no Congresso já estão definidos.
A divisão em lados também já está definida para um cacique do centrão. Mas ele destaca que, assim como Motta, Alcolumbre está sendo muito pressionado, e o voto de Fux pode ter peso nesse cenário, ainda que limitado.
É como "um lastro", diz um governista: se todos os ministros tivessem concordado, "pegaria mal" para parlamentares mais ao centro ou não tão identificados com o bolsonarismo apoiar a pauta —mesmo que fossem a favor do tema. Com o posicionamento de Fux, o apoio fica "mais fácil".
Nos bastidores de Brasília, governistas se mostraram mais desanimados ao longo do voto de Fux. O clima mudou em relação ao dia anterior, quando Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus.
Bolsonaristas foram às redes quando Fux começou a votar
Fux defendeu a anulação do processo por considerar que o STF não é o foro competente para julgar o caso. Para ele, o julgamento deveria estar na primeira instância. Os ministros já deliberaram sobre o tema e decidiram que os processos relativos ao 8 de Janeiro ficam no tribunal.
Na mesma hora, aliados da família Bolsonaro foram às redes comemorar o posicionamento do ministro reproduzindo cortes de vídeos com as posições do ministro. Para os bolsonaristas, o fator Fux vai ajudar a estimular a opinião pública a abraçar a pauta da anistia.
