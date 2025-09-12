Bolsonaro pode descontar tempo de tornozeleira e prisão domiciliar da pena?

Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode conseguir abater da pena de 27 anos e 3 meses recebida pela Primeira Turma do STF o tempo em que está em prisão domiciliar, desde 4 de agosto.

Essa redução não é automática porque ele foi alvo de prisão domiciliar como medida cautelar em outra investigação: por tentar atrapalhar o processo da trama golpista assim como seu filho Eduardo Bolsonaro, que está radicado nos Estados Unidos.

O artigo 42 do Código Penal estabelece que o condenado pode abater tempo de pena quando ficou preso por aquele processo, não em casos diferentes. O texto diz que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação".