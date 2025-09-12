Bolsonaro pode descontar tempo de tornozeleira e prisão domiciliar da pena?
Condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode conseguir abater da pena de 27 anos e 3 meses recebida pela Primeira Turma do STF o tempo em que está em prisão domiciliar, desde 4 de agosto.
Essa redução não é automática porque ele foi alvo de prisão domiciliar como medida cautelar em outra investigação: por tentar atrapalhar o processo da trama golpista assim como seu filho Eduardo Bolsonaro, que está radicado nos Estados Unidos.
O artigo 42 do Código Penal estabelece que o condenado pode abater tempo de pena quando ficou preso por aquele processo, não em casos diferentes. O texto diz que "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação".
Mas juristas afirmam que, se a prisão for concomitante a outro processo —e, principalmente, se estiverem relacionados—, é possível aplicar a redução da pena.
No entanto, o tempo do uso de tornozeleira eletrônica, imposta em 18 de julho, não entra nessa conta, diz o professor de direito penal Alamiro Velludo, da USP (Universidade de São Paulo).
A redução do tempo de prisão só vale para períodos em que essa pessoa ficou presa, ou seja, não consideraria o tempo do uso de tornozeleira eletrônica.
Judiciário tende a beneficiar o réu
O desconto no tempo da pena por processos diferentes é analisado caso a caso, mas a tendência é que o resultado seja benéfico ao réu.
"O STJ (Superior Tribunal de Justiça) tem jurisprudência dizendo que, se a prisão for concomitante a outro processo, ela pode ser utilizada para abater a pena. No caso do Bolsonaro, a prisão é concomitante. Então esse tempo de prisão poderia ser usado para abater o tempo de pena", diz Thiago Bottino, professor de direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas).
"Mas, veja bem, não é o que a lei diz. É uma interpretação do STJ mais benéfica para o acusado."
Velludo, da USP, diz que o fato de os processos serem relacionados aumenta a chance de conseguir o abatimento da pena.
"A [prisão] domiciliar tem relação com o inquérito que o ex-presidente responde junto com Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstruir a ação do golpe. No meu entendimento, em tese, por se tratarem de fatos correlatos, seria possível, sim, se descontar esse período da pena, mas não é um entendimento pacificado e vai depender de como os ministros vão olhar para a questão."
André Perecmanis, da PUC (Pontifícia Universidade Católica), destaca que Bolsonaro pode ser processado e condenado no caso que envolve seu filho. As penas então seriam unificadas e aí com certeza incidiria o desconto do prazo da domiciliar.
"Na unificação, não existe isso de 'você está descontando daquele outro processo'", afirma.
