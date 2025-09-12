Pressão dos EUA com tarifaço e Magnitsky uniu STF contra trama golpista
A pressão feita pelo governo de Donald Trump sobre o STF (Supremo Tribunal Federal) durante o julgamento de Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista não foi suficiente para intimidar os ministros e atrasar o processo. Pelo contrário: acabou unindo oito dos 11 magistrados.
Ao longo dos últimos meses, integrantes do tribunal repetiram que as ameaças vindas dos Estados Unidos não teriam efeito sobre a ação penal.
O calendário do julgamento foi definido para durar duas semanas. O presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, convocou sessões extras e as sessões do plenário do STF foram canceladas, algo sem precedentes. Como resultado, o julgamento terminou antes mesmo do prazo inicial, que seria hoje.
Desde julho, o governo Trump impôs tarifaço de 50% aos produtos brasileiros e fez diversas postagens ameaçando Alexandre de Moraes "e aliados". Além disso, incluiu o ministro na lista de sancionados pela lei Magnitsky e revogou os vistos do procurador-geral Paulo Gonet, responsável pela denúncia contra Jair Bolsonaro, e dos magistrados —à exceção de Luiz Fux, que integra a Primeira Turma e absolveu o ex-presidente, e dos dois indicados pelo ex-presidente: André Mendonça e Kassio Nunes Marques.
Em diferentes momentos, os ataques do governo americano foram respondidos publicamente pelo presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, e pelo decano, Gilmar Mendes. As mensagens foram todas em tom de apoio ao trabalho de Moraes e em defesa da soberania do Judiciário brasileiro.
Em gesto simbólico de apoio ao STF e à importância do processo, Barroso e Gilmar compareceram à última sessão do julgamento. Foi a primeira vez que um ex-presidente foi julgado por tentativa de golpe de Estado.
Decano e presidente entendem que era necessário mostrar apoio na conclusão do processo, com os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, e a discussão sobre a dosimetria das penas. Barroso, inclusive, sentou-se à mesa dos ministros, mas ambos não fazem parte da Primeira Turma. "Esse julgamento é divisor de águas na história do Brasil", disse Barroso ao encerrar a sessão.
Fux expôs racha no tribunal
O longo voto de Fux para justificar absolvição de Bolsonaro incomodou os ministros do Supremo.
Fux já havia avisado nas últimas semanas que não iria pedir vista (mais tempo para analisar o caso), mas disse aos colegas que queria votar sem ser interrompido.
Eles concordaram, mas a extensão e o conteúdo de seu voto, praticamente desacreditando o Supremo no processo, irritou os ministros e expôs o racha no tribunal.
Ao encerrar o julgamento da trama golpista, Barroso disse: "Compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. É preciso respeito pela posição divergente. Pensamento único só existe na ditadura. Esse tribunal cumpriu missão importante com base em evidências de julgar autoridade civis e militares por tentativa de golpe de estado".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.