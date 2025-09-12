Pressão dos EUA com tarifaço e Magnitsky uniu STF contra trama golpista

Desde julho, o governo Trump impôs tarifaço de 50% aos produtos brasileiros e fez diversas postagens ameaçando Alexandre de Moraes "e aliados". Além disso, incluiu o ministro na lista de sancionados pela lei Magnitsky e revogou os vistos do procurador-geral Paulo Gonet, responsável pela denúncia contra Jair Bolsonaro, e dos magistrados —à exceção de Luiz Fux, que integra a Primeira Turma e absolveu o ex-presidente, e dos dois indicados pelo ex-presidente: André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

Em diferentes momentos, os ataques do governo americano foram respondidos publicamente pelo presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, e pelo decano, Gilmar Mendes. As mensagens foram todas em tom de apoio ao trabalho de Moraes e em defesa da soberania do Judiciário brasileiro.

Em gesto simbólico de apoio ao STF e à importância do processo, Barroso e Gilmar compareceram à última sessão do julgamento. Foi a primeira vez que um ex-presidente foi julgado por tentativa de golpe de Estado.

Decano e presidente entendem que era necessário mostrar apoio na conclusão do processo, com os votos de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, e a discussão sobre a dosimetria das penas. Barroso, inclusive, sentou-se à mesa dos ministros, mas ambos não fazem parte da Primeira Turma. "Esse julgamento é divisor de águas na história do Brasil", disse Barroso ao encerrar a sessão.

Fux expôs racha no tribunal

O longo voto de Fux para justificar absolvição de Bolsonaro incomodou os ministros do Supremo.