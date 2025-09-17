Centrão une força por blindagem; oposição foca em anistia e Planalto, em IR

Em conversas reservadas, deputados do centrão afirmam que o governo não articulou contra a PEC da blindagem; não ameaçou, por exemplo, tirar cargos do segundo ou terceiro escalão dos indicados, como prometeu fazer com parlamentares da base que endossarem a anistia.

Governistas, por outro lado, afirmam que não vale a pena abrir embate por causa da PEC já que o IR deve entrar na pauta da Câmara na próxima semana. O Planalto também precisa que o Congresso aprove ainda hoje a MP (medida provisória) que estabelece a tarifa social na conta de luz.

O PT orientou votar contra a PEC e a liderança do governo se absteve de orientar. Apesar disso, no partido do presidente Lula 12 parlamentares votaram a favor do texto no primeiro turno.

Sob pressão de todos os lados, o presidente, Hugo Motta, decidiu colocar os temas para votação e destravar a pauta da Casa. Lula avisou Motta que a PEC não teria apoio do Planalto, mas ouviu que era necessário incluir o tema na pauta.

"Escárnio com o povo", disse Ivan Valente (PSOL-SP) sobre a PEC da blindagem.

"A gente quer derrubar a urgência da anistia, isso é prioridade", disse Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. A previsão é que a anistia seja debatida e até mesmo votada na Câmara ainda hoje.