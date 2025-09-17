Centrão une força por blindagem; oposição foca em anistia e Planalto, em IR
Deputados da oposição e do centrão costuraram um acordo para amarrar as votações dos projetos de anistia e da PEC da blindagem, passando as pautas de interesse dos parlamentares à frente daquelas de interesse da população, como a proposta para ampliar a isenção do imposto de renda. Foi a primeira sessão da Câmara após o julgamento que condenou Jair Bolsonaro no STF.
O texto aprovado blinda parlamentares e até mesmo presidentes de partidos por exigir aval da Casa para abrir uma investigação. A aprovação da PEC da blindagem ocorre em meio às investigações sobre emendas parlamentares que estão sob comando do STF.
O governo rejeitou os termos e não quis trocar o IR pela PEC blindagem, que limita o poder do STF de poder de conduzir investigações sobre parlamentares.
Em conversas reservadas, deputados do centrão afirmam que o governo não articulou contra a PEC da blindagem; não ameaçou, por exemplo, tirar cargos do segundo ou terceiro escalão dos indicados, como prometeu fazer com parlamentares da base que endossarem a anistia.
Governistas, por outro lado, afirmam que não vale a pena abrir embate por causa da PEC já que o IR deve entrar na pauta da Câmara na próxima semana. O Planalto também precisa que o Congresso aprove ainda hoje a MP (medida provisória) que estabelece a tarifa social na conta de luz.
O PT orientou votar contra a PEC e a liderança do governo se absteve de orientar. Apesar disso, no partido do presidente Lula 12 parlamentares votaram a favor do texto no primeiro turno.
Sob pressão de todos os lados, o presidente, Hugo Motta, decidiu colocar os temas para votação e destravar a pauta da Casa. Lula avisou Motta que a PEC não teria apoio do Planalto, mas ouviu que era necessário incluir o tema na pauta.
"Escárnio com o povo", disse Ivan Valente (PSOL-SP) sobre a PEC da blindagem.
"A gente quer derrubar a urgência da anistia, isso é prioridade", disse Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. A previsão é que a anistia seja debatida e até mesmo votada na Câmara ainda hoje.
Governo aposta em rejeição do eleitor à PEC
O Palácio do Planalto entende que não vale o desgaste com a PEC da blindagem porque a pauta é impopular e vai cair mal junto à sociedade.
"É o dito pelo não dito", resumem petistas. Integrantes do partido dizem entender que o ônus de assumir o compromisso com uma pauta abertamente impopular não valeria à pena, ao passo que, na prática também não vão dificultar tanto a questão.
"Eles [o centrão] estavam fazendo um esforço muito grande para que a gente votasse com eles, a gente disse que não dá", afirmou Lindbergh.
"A gente tem projetos importantes, o da tarifa da energia elétrica, o imposto de renda, mas a gente não pode abrir mão de posição como essa e entrar favorável a essa PEC."
A prioridade da equipe de Lula é aprovar o aumento da isenção de imposto de renda, sua promessa de campanha. A expectativa é que o tema entre na pauta da Câmara ou do Senado na próxima semana.
O Planalto não vê clima para uma surpresa negativa com o IR: fora bolsonaristas, ninguém vai querer se postar publicamente contra um projeto de apelo tão popular a menos de um ano da eleição.
Oposição cobra fatura da anistia
Parlamentares da oposição dizem que chegou o momento de cobrar de Motta a fatura do combinado para sua eleição da Mesa Diretora, em fevereiro. Os argumentos foram reforçados após o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista, quando o magistrado defendeu a nulidade do processo e absolveu Bolsonaro.
O governo e a cúpula do Congresso entendem que eventual projeto de anistia precisaria estar costurado também com o STF.
Deputados e senadores dão como certo que algum projeto de anistia vai ser votado nas Casas — não necessariamente a proposta mais radical, que libera Jair Bolsonaro para concorrer às eleições ano que vem.
A solução, portanto, seria encontrar um caminho que sirva como resposta para uma ala de congressistas apresentar ao eleitorado, como, por exemplo, criar uma "dosimetria calibrada" para os condenados no 8 de janeiro.
A oposição reclama de uma solução que não inclua Bolsonaro. Mas também há queixas sobre a falta de definição de Motta. A crítica é que a falta de uma decisão impede inclusive de dizer à base que tentaram e foram derrotados.
O discurso será de defesa do ex-presidente até o final. Mas o otimismo diminuiu. Antes, a oposição defendia votar a urgência e o mérito no mesmo dia. Agora, defende que sejam votações em datas diferentes para conseguir costurar um texto.
Lula também articula. Ele e Motta almoçaram na segunda (15) para discutir anistia e outras pautas do Congresso, como ampliação da isenção do IR.
As propostas sobre anistia esbarram em pontos cruciais:
- Um grupo alinhado à família Bolsonaro defende um projeto que inclua o ex-presidente e o libere para concorrer à eleição em 2026;
- Parlamentares do centrão apoiam a ideia de apenas diminuir as penas de quem participou do 8 de janeiro, sem estar na liderança dos ataques, o que exclui Bolsonaro;
- Parte da base governista apoia a proposta do centrão por considerar que as penas impostas pelo STF têm sido muito altas e a população foi usada como massa de manobra;
- Um projeto de anistia ampla, geral e irrestrita, como defendido por aliados do clã Bolsonaro não passaria no Senado;
- Se uma proposta radical fosse aprovada no Congresso, o presidente vetaria;
- Ainda que o Congresso derrubasse o veto para sancionar o projeto, o caso seria levado ao STF, cuja maioria dos ministros já indicou considerar inconstitucional.
