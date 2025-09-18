Dino incomoda mais do que Moraes, e Câmara responde com PEC da Blindagem

O STF tem cerca de 80 inquéritos envolvendo o envio de verba por parte de parlamentares e ex-parlamentares. Alguns procedimentos foram distribuídos para outros gabinetes, mas é Dino quem mais incomoda os legisladores por enquadrar o pagamento dos recursos em regras de transparência e rastreabilidade.

Em resposta ao avanço da PEC, Dino acelerou ontem o julgamento dos processos sobre emendas e decidiu finalizar a fase de instrução processual. A expectativa é que o plenário STF se debruce sobre o tema a partir de outubro.

Desde que assumiu a relatoria do tema emendas parlamentares, Dino autorizou dezenas de investigações envolvendo congressistas e deu uma série de decisões bloqueando o acesso a verbas destinadas ao pagamento de emendas.

A mais recente foi na segunda (15), quando determinou que o governo suspenda, por "indícios de crimes", o pagamento de "emendas Pix" para nove dos dez municípios que mais receberam esse tipo de modalidade de transferência entre 2020 e 2024.

A "emenda Pix" foi criada em 2019 e considerada inconstitucional pelo STF no ano passado. Este tipo de repasse foi criado para permitir o envio direto de recursos federais a Estados e municípios.

Entre outras decisões de Dino que irritaram os deputados, está uma de dezembro de 2024, quando suspendeu a distribuição de R$ 4,2 bilhões de emendas de comissão previstos para serem pagos até o fim do ano; antes, em agosto, havia determinado que o governo só executasse gastos de emendas de comissão com prévia e total rastreabilidade.