Dino incomoda mais do que Moraes, e Câmara responde com PEC da Blindagem
A aprovação da PEC da Blindagem pela Câmara é uma resposta dos deputados às investigações conduzidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Mas, apesar de o projeto ter sido aprovado dias após a condenação de Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, o foco dos congressistas está no ministro Flávio Dino, e não em Alexandre de Moraes, relator das ações que envolvem a trama golpista.
A irritação em relação a Moraes fica restrita a ala bolsonarista do Congresso. Por outro lado, as ações de Dino perturbam parlamentares de quase todos os partidos porque ele é o principal responsável por inquéritos que apuram desvios de emendas parlamentares. A PEC da Blindagem limita os poderes do tribunal, que precisa pedir aval dos congressistas para processar seus colegas.
O STF tem cerca de 80 inquéritos envolvendo o envio de verba por parte de parlamentares e ex-parlamentares. Alguns procedimentos foram distribuídos para outros gabinetes, mas é Dino quem mais incomoda os legisladores por enquadrar o pagamento dos recursos em regras de transparência e rastreabilidade.
Em resposta ao avanço da PEC, Dino acelerou ontem o julgamento dos processos sobre emendas e decidiu finalizar a fase de instrução processual. A expectativa é que o plenário STF se debruce sobre o tema a partir de outubro.
Desde que assumiu a relatoria do tema emendas parlamentares, Dino autorizou dezenas de investigações envolvendo congressistas e deu uma série de decisões bloqueando o acesso a verbas destinadas ao pagamento de emendas.
A mais recente foi na segunda (15), quando determinou que o governo suspenda, por "indícios de crimes", o pagamento de "emendas Pix" para nove dos dez municípios que mais receberam esse tipo de modalidade de transferência entre 2020 e 2024.
A "emenda Pix" foi criada em 2019 e considerada inconstitucional pelo STF no ano passado. Este tipo de repasse foi criado para permitir o envio direto de recursos federais a Estados e municípios.
Entre outras decisões de Dino que irritaram os deputados, está uma de dezembro de 2024, quando suspendeu a distribuição de R$ 4,2 bilhões de emendas de comissão previstos para serem pagos até o fim do ano; antes, em agosto, havia determinado que o governo só executasse gastos de emendas de comissão com prévia e total rastreabilidade.
Em maio deste ano, o ministro determinou que a CGU (Controladoria-Geral da União) ampliasse as auditorias que já vêm sendo realizadas sobre o destino das emendas.
