Pressão popular contra PEC da Blindagem piora clima para votar anistia

O cálculo é simples: como a Câmara ficou sob holofotes, qualquer resultado vai ser criticado com lupa pelo eleitor —inclusive a solução "meio do caminho", que é a redução das penas sem anistiar Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados por tentativa de golpe.

O centrão articula com o PT e parte do PL a redução das penas. O PT não aceita anistia, e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), nos Estados Unidos desde fevereiro, lidera uma ofensiva em favor da liberação total de seu pai. O relator da anistia, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), disse que a medida está fora de cogitação, e o deputado rebateu com ameaças.

Um projeto como anistia ampla e irrestrita enfrentaria resistências do centrão na Câmara, do Senado, do Planalto e do STF, que, em último caso, poderia considerar o texto inconstitucional e invalidar a lei.

Em novembro de 2024, a coluna mostrou que PT e PL já consideravam a possibilidade de transformar o projeto da anistia em uma redução da dosimetria das penas.

Ou seja, há cerca de um ano os congressistas buscam uma fórmula para apaziguar os ânimos, reduzindo o tempo de prisão das pessoas que destruíram os prédios na praça dos Três Poderes sem anistiar o ex-presidente.

Rejeição nas redes e manifestação

O saldo da semana da Câmara junto à opinião pública foi ruim. Além da aprovação da PEC da Blindagem e da urgência da anistia, os bolsonaristas fizeram uma manobra para manter Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apto a atuar nos EUA como líder da minoria.