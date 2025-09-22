Paulo Figueiredo articula Magnitsky contra mulher de Moraes desde 2023
Principal aliado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA, o empresário Paulo Figueiredo começou a articular a inclusão da advogada Viviane Barci na lei Magnitsky há dois anos. Ela é casada com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Em 2023, Figueiredo começou a estudar a lei Magnitsky para formular uma acusação contra Moraes. A inclusão do nome de Viviane na lista surgiu nessa época como maneira de sufocar as finanças da família. O casal é sócio no escritório de advocacia da família.
A ideia de sancionar Moraes na Magnitsky foi sugerida anos antes por Olavo de Carvalho a Figueiredo. Olavo morreu em 2022.
Figueiredo passou a percorrer gabinetes de parlamentares americanos para expor o que considera uma ditadura do Judiciário brasileiro. A articulação se intensificou a partir da eleição de Donald Trump, em novembro.
Em agosto, Eduardo e Figueiredo voltaram a discutir com o Departamento do Tesouro a possibilidade de estender a aplicação da Magnitsky contra Viviane. Àquela altura, o material para embasar a inclusão de seu nome na lista já estava quase pronto.
"O alcance potencial destas sanções é consideravelmente amplo. Podem abranger desde familiares de ministros vinculados a escritórios advocatícios, juízes auxiliares signatários de determinações ilegais, agentes policiais que executaram ordens questionáveis, até presidentes das Casas Legislativas que se posicionaram como cúmplices neste processo, impedindo a votação de um processo de impeachment, por exemplo", disse Figueiredo à coluna em março.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.