Paulo Figueiredo articula Magnitsky contra mulher de Moraes desde 2023

Principal aliado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA, o empresário Paulo Figueiredo começou a articular a inclusão da advogada Viviane Barci na lei Magnitsky há dois anos. Ela é casada com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em 2023, Figueiredo começou a estudar a lei Magnitsky para formular uma acusação contra Moraes. A inclusão do nome de Viviane na lista surgiu nessa época como maneira de sufocar as finanças da família. O casal é sócio no escritório de advocacia da família.

A ideia de sancionar Moraes na Magnitsky foi sugerida anos antes por Olavo de Carvalho a Figueiredo. Olavo morreu em 2022.