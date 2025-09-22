Assine UOL
Letícia Casado

Letícia Casado

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Paulo Figueiredo articula Magnitsky contra mulher de Moraes desde 2023

Letícia Casado
Colunista do UOL
Viviane Barci, advogada e esposa de Alexandre de Moraes
Viviane Barci, advogada e esposa de Alexandre de Moraes Imagem: Beto Barata/PR

Principal aliado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA, o empresário Paulo Figueiredo começou a articular a inclusão da advogada Viviane Barci na lei Magnitsky há dois anos. Ela é casada com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em 2023, Figueiredo começou a estudar a lei Magnitsky para formular uma acusação contra Moraes. A inclusão do nome de Viviane na lista surgiu nessa época como maneira de sufocar as finanças da família. O casal é sócio no escritório de advocacia da família.

A ideia de sancionar Moraes na Magnitsky foi sugerida anos antes por Olavo de Carvalho a Figueiredo. Olavo morreu em 2022.

Figueiredo passou a percorrer gabinetes de parlamentares americanos para expor o que considera uma ditadura do Judiciário brasileiro. A articulação se intensificou a partir da eleição de Donald Trump, em novembro.

Em agosto, Eduardo e Figueiredo voltaram a discutir com o Departamento do Tesouro a possibilidade de estender a aplicação da Magnitsky contra Viviane. Àquela altura, o material para embasar a inclusão de seu nome na lista já estava quase pronto.

"O alcance potencial destas sanções é consideravelmente amplo. Podem abranger desde familiares de ministros vinculados a escritórios advocatícios, juízes auxiliares signatários de determinações ilegais, agentes policiais que executaram ordens questionáveis, até presidentes das Casas Legislativas que se posicionaram como cúmplices neste processo, impedindo a votação de um processo de impeachment, por exemplo", disse Figueiredo à coluna em março.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.