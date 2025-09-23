Centrão quer votar logo redução de penas do 8/1 e isolar Eduardo Bolsonaro

Caciques do centrão querem votar logo o projeto para reduzir penas dos condenados no 8 de Janeiro para fechar a pauta e isolar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Batizado de "PL da Dosimetria", o texto substitui o projeto de anistia encampado por bolsonaristas.

No cálculo dessas lideranças, está o fato de que grande parte dos presos pode sair do regime fechado se a pena for reduzida. Com isso, o discurso de Eduardo vai perder força por ficar limitado à situação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A votação estava prevista para esta semana, mas deve ser adiada. Nesta segunda, o relator do projeto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), disse que vai ficar para a semana que vem.