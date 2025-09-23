Centrão quer votar logo redução de penas do 8/1 e isolar Eduardo Bolsonaro
Caciques do centrão querem votar logo o projeto para reduzir penas dos condenados no 8 de Janeiro para fechar a pauta e isolar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Batizado de "PL da Dosimetria", o texto substitui o projeto de anistia encampado por bolsonaristas.
No cálculo dessas lideranças, está o fato de que grande parte dos presos pode sair do regime fechado se a pena for reduzida. Com isso, o discurso de Eduardo vai perder força por ficar limitado à situação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A votação estava prevista para esta semana, mas deve ser adiada. Nesta segunda, o relator do projeto, Paulinho da Força (Solidariedade-SP), disse que vai ficar para a semana que vem.
Tanto PL quanto PT estão contra o projeto —o partido de Lula se viu fortalecido pelas manifestações de domingo e quer que os condenados cumpram as penas, enquanto a legenda de Bolsonaro defende anistia para o ex-presidente.
Ontem, o anúncio de sanção do governo dos EUA contra a advogada Viviane Barci, mulher do ministro Alexandre de Moraes, irritou parlamentares e integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) que, há dias, conversam sobre a possibilidade de reduzir as penas.
A avaliação entre integrantes do tribunal é de que não há condição para manter um canal de interlocução com o Congresso, uma vez que a ofensiva nos EUA é capitaneada por Eduardo Bolsonaro.
Mas parlamentares do centrão dizem que é possível reverter esse cenário sob a promessa de que o Congresso vai discutir outras pautas após colocar o "PL da Dosimetria" em votação.
Ataques públicos
No período de uma semana, o tensionamento entre o centrão e Eduardo Bolsonaro ganhou proporção e publicidade.
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) disse que o o deputado instiga os Estados Unidos contra o Brasil e “não dá para aceitar calado”.
E, enquanto o ex-presidente Michel Temer (MDB) e Paulinho da Força costuravam com o presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) e ministros do Supremo uma solução para apaziguar o clima, Eduardo atacou a articulação e fez ameaças.
Além deles, o presidente do seu partido Valdemar Costa Neto deu também na semana passada a declaração talvez mais problemática para Eduardo. Disse que o deputado, que vem ameaçando lançar uma candidatura à Presidência à revelia de Bolsonaro, mataria o pai se fizer isso. Eduardo rebateu dizendo que a declaração era “canalhice”.
O PL, apesar de ser formado por maioria bolsonarista desde 2022, fez história como expoente do centrão e Valdemar é considerado um político pragmático.
