PL vai recorrer de decisão de Hugo Motta contra Eduardo, diz Sóstenes
Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) disse que vai recorrer ainda hoje à Mesa Diretora contra a decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Motta rejeitou a indicação do partido para colocar Eduardo como líder da Minoria. A manobra permitiria ao parlamentar seguir trabalhando dos Estados Unidos e não ter faltas computadas. Agora, a ausência pode fazer com que ele perca o mandato.
"Minha equipe já está trabalhando no parecer. Vamos recorrer ainda hoje à Mesa Diretora para reverter a decisão", disse Sóstenes à coluna.
O líder afirma que a iniciativa de Motta prejudica todos os outros partidos, porque a indicação da liderança é prerrogativa da legenda e não pode ser contestada. "Há uma resolução da Mesa dizendo que o líder tem esse direito."
O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está morando nos Estados Unidos desde março, articulando uma ofensiva sobre o Supremo Tribunal Federal.
Motta telefonou para avisar
Sóstenes diz que Motta telefonou ontem para ele para avisar da decisão de barrar Eduardo.
A indicação do filho de Bolsonaro para a Minoria havia sido acertada previamente com o presidente da Câmara, diz o líder do PL.
Para Sóstenes, o anúncio do governo americano de sancionar a advogada Viviane Barci, casada com o ministro Alexandre de Moraes, do STF, prejudicou o clima em relação a Eduardo.
