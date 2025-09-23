PL vai recorrer de decisão de Hugo Motta contra Eduardo, diz Sóstenes

Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) disse que vai recorrer ainda hoje à Mesa Diretora contra a decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Motta rejeitou a indicação do partido para colocar Eduardo como líder da Minoria. A manobra permitiria ao parlamentar seguir trabalhando dos Estados Unidos e não ter faltas computadas. Agora, a ausência pode fazer com que ele perca o mandato.

"Minha equipe já está trabalhando no parecer. Vamos recorrer ainda hoje à Mesa Diretora para reverter a decisão", disse Sóstenes à coluna.