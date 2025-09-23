Lula recebeu sinais de que Trump faria gesto a ele na ONU

Em seu discurso, Trump disse que ele e Lula se abraçaram e vão se encontrar para conversar.

"Tenho um pequeno problema em dizer isso, porque devo dizer que eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. E então eu estou dizendo. Você acredita que eu vou dizer isso em apenas dois minutos? Mas nós realmente concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Nós não tivemos muito tempo para falar, cerca de 20 segundos. Eles estavam em retrospecto. Estou feliz de ter esperado", disse Trump.

Os líderes ainda não conversaram, e o Brasil tem sido alvo de uma ofensiva do governo americano que ultrapassa o tarifaço e foca em sanções contra integrantes do Judiciário do governo brasileiro.

A falta de diálogo entre eles tem sido um ponto de questionamento ao longo dos últimos meses. Lula tem dito não sentir Trump disposto a conversar sobre o Brasil.

O governo americano tem sido municiado por informações levadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de que o país está sob uma ditadura do Judiciário. Em ato inédito, os Estados Unidos aplicaram sanção por meio da Lei Magnitsky contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e sua mulher, a advogada Viviane Barci.