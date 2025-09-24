STF queria gesto contra Eduardo Bolsonaro, e Congresso respondeu
Uma ala do STF (Supremo Tribunal Federal) queria um gesto do Congresso em resposta à ofensiva do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos contra a Corte.
O entendimento no tribunal é que a investida de Eduardo ultrapassou qualquer limite ao atingir a advogada Viviane Barci, mulher do ministro Alexandre de Moraes, sancionada na segunda-feira (22) pelo governo norte-americano com base na lei Magnitsky.
Os gestos vieram.
Menos de 24 horas após a sanção contra Viviane, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vetou a manobra orquestrada pelo PL de indicar Eduardo como líder da minoria para que ele pudesse manter o mandato mesmo sem estar presencialmente em Brasília. Com isso, ele vai acumular faltas que podem custar o mandato.
A irritação com Eduardo não é apenas por parte do Supremo, mas também do centrão e de uma ala do seu próprio partido, o PL. Motta é quadro do Republicanos, apadrinhado pelo colega de partido Eduardo Cunha e por Ciro Nogueira (PP-PI) —todos expoentes do centrão.
A resposta do presidente da Câmara embute uma demonstração de força após o motim bolsonarista que o deixou exposto, impedindo-o de se sentar em sua cadeira, em agosto. E teve o apoio de parlamentares do centrão, que costuravam um projeto para reduzir as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, cuja votação foi adiada após a Magnitsky contra Viviane.
A Câmara também respondeu a Eduardo por meio do Conselho de Ética ao abrir, também ontem, um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar por sua atuação nos EUA. O pedido foi feito pelo PT, e o procedimento foi aberto pelo presidente do conselho, deputado Fabio Schiochet (União-SC).
Ameaças em escala
Há meses, Eduardo Bolsonaro tem feito ameaças aos ministros do STF. Há algumas semanas, subiu o tom também contra parlamentares por causa da resistência em aprovar o projeto de anistia.
Os congressistas entendem que a pauta é controversa, não atende a população e vai gerar atrito com o STF e recolocar o ex-presidente Jair Bolsonaro no jogo político. A classe política tem mais interesse em costurar um projeto que reduza as penas dos condenados no 8 de Janeiro.
Eduardo passou a atacar nominalmente parlamentares como Paulinho da Força (Solidariedade-SP), criticou o ex-presidente Michel Temer e mandou recados dizendo que Hugo Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) —do mesmo partido do presidente do Conselho de Ética da Câmara— podem perder os vistos americanos.
E discutiu publicamente com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto. Até a entrada da família Bolsonaro na legenda, o PL era considerado centrão.
O resultado é que Eduardo abriu muitas frentes de batalha e, agora, o centrão se movimenta para deixá-lo isolado, enquanto ele enfrenta uma denúncia no STF justamente por atuar nos EUA contra o Judiciário brasileiro.
