STF queria gesto contra Eduardo Bolsonaro, e Congresso respondeu

Menos de 24 horas após a sanção contra Viviane, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), vetou a manobra orquestrada pelo PL de indicar Eduardo como líder da minoria para que ele pudesse manter o mandato mesmo sem estar presencialmente em Brasília. Com isso, ele vai acumular faltas que podem custar o mandato.

A irritação com Eduardo não é apenas por parte do Supremo, mas também do centrão e de uma ala do seu próprio partido, o PL. Motta é quadro do Republicanos, apadrinhado pelo colega de partido Eduardo Cunha e por Ciro Nogueira (PP-PI) —todos expoentes do centrão.

A resposta do presidente da Câmara embute uma demonstração de força após o motim bolsonarista que o deixou exposto, impedindo-o de se sentar em sua cadeira, em agosto. E teve o apoio de parlamentares do centrão, que costuravam um projeto para reduzir as penas dos condenados pelo 8 de Janeiro, cuja votação foi adiada após a Magnitsky contra Viviane.

A Câmara também respondeu a Eduardo por meio do Conselho de Ética ao abrir, também ontem, um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar por sua atuação nos EUA. O pedido foi feito pelo PT, e o procedimento foi aberto pelo presidente do conselho, deputado Fabio Schiochet (União-SC).

Ameaças em escala

Há meses, Eduardo Bolsonaro tem feito ameaças aos ministros do STF. Há algumas semanas, subiu o tom também contra parlamentares por causa da resistência em aprovar o projeto de anistia.