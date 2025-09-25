Lula usou na ONU dados de reunião com autor de 'Como as Democracias Morrem'

Naquela data, o STF já estava sob ataque dos EUA: o ministro Alexandre de Moraes tinha sido alvo de sanção com base na lei Magnitsky, integrantes da corte tinham tido vistos revogados, e o tarifaço imposto sobre o Brasil incluía uma declaração de Donald Trump pressionando contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que estava prestes a ocorrer na corte.

Lula apresentou conquistas de seus governos, em especial o combate à miséria e a construção do Fome Zero, afirma outra pessoa que participou da conversa.

"Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente a arbitrariedades", disse o presidente logo no início de seu discurso na ONU. A erosão da democracia por meio do enfraquecimento das instituições deu o tom da fala de Lula na tribuna.

"Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos a autocratas e àqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", disse Lula

O interlocutor do presidente diz que ele saiu daquela reunião "impressionado com a ideia de que a democracia não morre apenas em golpes militares clássicos, mas também em erosões graduais, silenciosas, apoiadas no medo ou na manipulação de maiorias circunstanciais".

"Quando falou sobre autocratas, Lula foi além da crítica genérica: mostrou preocupação com a forma como certos líderes usam o poder democrático contra a própria democracia. Esse raciocínio tem muito a ver com o alerta de Levitsky e ajuda a entender a ênfase que o presidente deu ao tema — colocando o Brasil como país que resistiu a essa tentação e precisa ser exemplo para o mundo", acrescentou.