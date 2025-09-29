Advogada dos Bolsonaro, relator da anistia: quem foi à posse de Fachin
A posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) reuniu cerca de mil pessoas na sede da corte, em Brasília.
Entre os convidados estavam, por exemplo, a advogada Karina Kufa, que atua em processos da família Bolsonaro, e o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto da anistia —cujo objetivo agora é reduzir penas dos condenados no 8 de Janeiro e foi rebatizado de "PL da Dosimetria". A proposta está sendo discutida por ele com parlamentares do centrão e com ministros do Supremo.
A produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, também compareceu. Ela foi a organizadora do ato contra a PEC da Blindagem, com shows do marido e de outros artistas da MPB na praia de Copacabana, na último dia 21.
Pelo menos 12 ministros de Lula (PT), incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), prestigiaram o ministro. É quase um terço da Esplanada. Entre presentes, estava Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, que aposentou do STF em 2023, no primeiro ano do governo.
Além deles, também foram outros antigos colegas da corte, como Rosa Weber, dezenas de ministros dos tribunais superiores, senadores e deputados. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, ocuparam a mesa de Fachin, assim como Lula.
Tarcísio preferiu Jair
A ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi notada pelos presentes. Ele viajou a Brasília e foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro no horário da solenidade no Supremo.
Ele disse a Bolsonaro que tentará a reeleição em 2026, mas disse que não discutiu anistia com o ex-presidente.
Governadores presidenciáveis estiveram presentes: o de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o de Goiás, Ronaldo Caiado (União). O gaúcho Eduardo Leite (PSD), o baiano Jerônimo Rodrigues (PT) e o fluminense Cláudio Castro (PL) também compareceram.
Segurança reforçada
A posse contou com esquema reforçado de segurança, similar ao adotado na primeira quinzena do mês, durante o julgamento da trama golpista que condenou Bolsonaro.
O acesso à praça dos Três Poderes foi bloqueado para a entrada apenas de carros dos convidados. A estrutura de segurança contemplou cães farejadores e varreduras nas salas do prédio principal e no plenário do Supremo.
Guardas armados foram posicionados ao redor do prédio.
O esquema de segurança foi organizado pelo STF em parceria com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal.
