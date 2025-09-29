Advogada dos Bolsonaro, relator da anistia: quem foi à posse de Fachin

A posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) reuniu cerca de mil pessoas na sede da corte, em Brasília.

Entre os convidados estavam, por exemplo, a advogada Karina Kufa, que atua em processos da família Bolsonaro, e o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto da anistia —cujo objetivo agora é reduzir penas dos condenados no 8 de Janeiro e foi rebatizado de "PL da Dosimetria". A proposta está sendo discutida por ele com parlamentares do centrão e com ministros do Supremo.

A produtora Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso, também compareceu. Ela foi a organizadora do ato contra a PEC da Blindagem, com shows do marido e de outros artistas da MPB na praia de Copacabana, na último dia 21.