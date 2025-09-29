STF tem segurança reforçada com cães e varredura para posse de Fachin
A posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) está com esquema reforçado de segurança.
A corte adotou esquema similar ao feito na primeira semana do mês, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.
O acesso à praça dos Três Poderes foi bloqueado para a entrada apenas de carros dos convidados. A estrutura de segurança contempla cães farejadores e varreduras nas salas do prédio principal e no plenário do Supremo.
Guardas armados estão posicionados ao redor do prédio.
O esquema de segurança foi organizado pelo STF em parceria com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal.
Mais de mil pessoas foram convidadas para a solenidade e cumprimentos, mas ainda é incerto quantas participarão do evento.
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, está com cadeira reservada no plenário.
