STF tem segurança reforçada com cães e varredura para posse de Fachin

A posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) está com esquema reforçado de segurança.

A corte adotou esquema similar ao feito na primeira semana do mês, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.

O acesso à praça dos Três Poderes foi bloqueado para a entrada apenas de carros dos convidados. A estrutura de segurança contempla cães farejadores e varreduras nas salas do prédio principal e no plenário do Supremo.