Letícia Casado

STF tem segurança reforçada com cães e varredura para posse de Fachin

Letícia CasadoMateus Coutinho e Lucas Borges Teixeira
Colunista do UOL
Atualizada em
Segurança para a posse de Edson Fachin no STF Imagem: Letícia Casado/UOL

A posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) está com esquema reforçado de segurança.

A corte adotou esquema similar ao feito na primeira semana do mês, durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.

O acesso à praça dos Três Poderes foi bloqueado para a entrada apenas de carros dos convidados. A estrutura de segurança contempla cães farejadores e varreduras nas salas do prédio principal e no plenário do Supremo.

Guardas armados estão posicionados ao redor do prédio.

O esquema de segurança foi organizado pelo STF em parceria com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal.

Mais de mil pessoas foram convidadas para a solenidade e cumprimentos, mas ainda é incerto quantas participarão do evento.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, está com cadeira reservada no plenário.

Agentes fazem varredura com cães para a posse de Edson Fachin no STF Imagem: Letícia Casado/UOL

