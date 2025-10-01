Crise do metanol faz Motta pautar projeto de falsificação parado há 6 anos
Em meio à crise de bebidas alcoólicas falsificadas com metanol, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votações de amanhã o requerimento de urgência de um projeto para tornar crime hediondo a falsificação de bebidas.
Essa proposta está parada há seis anos na Câmara.
Ela foi anexada a outro projeto, de 2007, que tratava somente de alimentos. Com a decisão de Motta, um novo texto será redigido incluindo os dois produtos. Há pressão por uma solução por parte da indústria de bebidas, que viu o crescimento de esquemas de falsificação e adulteração ao longo do tempo.
Mas os congressistas nunca se debruçaram sobre o tema.
Nos últimos dias, casos confirmados e suspeitos por intoxicação e mortes por bebidas com metanol foram registrados em São Paulo e acenderam o alerta nas autoridades. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o tema.
O autor do projeto foi o deputado Chiquinho Brazão. Ele acolheu os argumentos apresentados por integrantes da indústria sobre os riscos para a saúde da população.
"Está sendo cometido o extermínio em massa aos consumidores, pelas bebidas falsificadas", escreveu o parlamentar.
Em outra parte da proposta, Brazão ressaltou: "Todos os anos centenas de pessoas morrem ou sofrem de intoxicação acidental. Os riscos à saúde afetam mais os consumidores mais pobres e vulneráveis."
A decisão de Motta encerra anos de inércia da Câmara. O projeto que trata da falsificação de bebidas foi apresentado em 2019 e encaminhado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Desde então, teve três relatores, foi anexado a este outro projeto de 2007 e nunca saiu do lugar.
Com a decisão de Motta em pautar a urgência, a proposta pode ir a plenário sem ser examinada nas comissões. A situação explicita o contraste do que acontece quando não há vontade política e de como os projetos ganham velocidade a partir do momento que os caciques do Congresso encampam uma proposta.
Mercado ilegal no Brasil
Em agosto deste ano, a ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas) em parceria com a Euromonitor International publicou um estudo sobre o mercado ilícito de bebidas no Brasil. A associação acompanha o tema há anos e defende penas mais rigorosas para os criminosos.
O estudo contastou que 11,8% do volume de bebidas alcoólicas comercializadas no país são ilícitas.
Esse mercado ilegal se divide principalmente em contrabando, descaminho e falsificação —o crime mais perigoso contra o consumidor.
"Falsificação aumentou volume disponível no mercado, o que oferece riscos para o
consumidor brasileiro e indústria. Crescimento da população de rua tem levado ao maior consumo de álcool substituto", informa o levantamento.
O whisky é a bebida mais impactada pelo mercado ilegal (33%), seguido por vodca (27%), cachaça (18%) e gin (15%).
