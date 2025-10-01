Crise do metanol faz Motta pautar projeto de falsificação parado há 6 anos

Mas os congressistas nunca se debruçaram sobre o tema.

Nos últimos dias, casos confirmados e suspeitos por intoxicação e mortes por bebidas com metanol foram registrados em São Paulo e acenderam o alerta nas autoridades. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o tema.

O autor do projeto foi o deputado Chiquinho Brazão. Ele acolheu os argumentos apresentados por integrantes da indústria sobre os riscos para a saúde da população.

"Está sendo cometido o extermínio em massa aos consumidores, pelas bebidas falsificadas", escreveu o parlamentar.

Em outra parte da proposta, Brazão ressaltou: "Todos os anos centenas de pessoas morrem ou sofrem de intoxicação acidental. Os riscos à saúde afetam mais os consumidores mais pobres e vulneráveis."

A decisão de Motta encerra anos de inércia da Câmara. O projeto que trata da falsificação de bebidas foi apresentado em 2019 e encaminhado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Desde então, teve três relatores, foi anexado a este outro projeto de 2007 e nunca saiu do lugar.