Falsificação de bebida com metanol subiu com a fiscalização nas fronteiras

Colunista do UOL
Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor
Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor Imagem: Fiocruz imagens

O aumento no número de casos de intoxicação por metanol pode ser explicado, ao menos em parte, pelo crescimento das apreensões de produtos ilegais nas fronteiras. Isso estimulou os criminosos a montar locais dentro do país para falsificar bebidas com a matéria-prima que agora está provocando uma onda de mortes e suspeitas de intoxicação no Brasil.

A avaliação é de Eduardo Cidade, presidente da ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas), entidade que reúne empresas do setor. Uma das principais pautas do grupo é atuar junto ao Poder Público para combater o mercado ilegal.

"Nós, como setor, percebemos que as ações de fronteira geraram um aumento significativo de apreensões e, por consequência, a redução de mercado ilegal nestes locais. Mas, por outro lado, o campo de falsificação teve um relevante fomento em algumas partes do país", afirma.

A associação participa de programas de capacitação com foco em fiscalização e já ajudou a treinar quase 3.000 agentes públicos e privados.

"Existe um mercado ilícito no Brasil dividido em contrabando/descaminho e falsificação", diz Cidade. "O entendimento do setor é que há necessidade de combater o crime organizado ligado a produtos falsificados."

A associação também trabalhou pelo projeto de lei para tornar crime hediondo a falsificação de bebidas. Parado há seis anos, o requerimento de urgência deve ser votado hoje na Câmara.

"Alertamos há bastante tempo que precisa atualizar a legislação. A pena é pequena, e a fiança, irrisória", diz Cidade.

Bebida falsa é mais barata

Em agosto deste ano, a ABBD, em parceria com a Euromonitor International, publicou um estudo sobre o mercado ilícito de bebidas no Brasil.

O uísque é a bebida mais impactada pelo mercado ilegal (33%), seguido por vodca (27%), cachaça (18%) e gin (15%).

Os produtos falsificados são, em média, 35% mais baratos; a diferença do uísque falsificado para o original chega a 48% quando comprado pela internet.

"A falsificação acontece principalmente porque o crime organizado está cada vez mais estruturado, controlando etapas que vão desde a coleta de garrafas até a impressão de rótulos sofisticados", informa o levantamento.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

