Falsificação de bebida com metanol subiu com a fiscalização nas fronteiras
O aumento no número de casos de intoxicação por metanol pode ser explicado, ao menos em parte, pelo crescimento das apreensões de produtos ilegais nas fronteiras. Isso estimulou os criminosos a montar locais dentro do país para falsificar bebidas com a matéria-prima que agora está provocando uma onda de mortes e suspeitas de intoxicação no Brasil.
A avaliação é de Eduardo Cidade, presidente da ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas), entidade que reúne empresas do setor. Uma das principais pautas do grupo é atuar junto ao Poder Público para combater o mercado ilegal.
"Nós, como setor, percebemos que as ações de fronteira geraram um aumento significativo de apreensões e, por consequência, a redução de mercado ilegal nestes locais. Mas, por outro lado, o campo de falsificação teve um relevante fomento em algumas partes do país", afirma.
A associação participa de programas de capacitação com foco em fiscalização e já ajudou a treinar quase 3.000 agentes públicos e privados.
"Existe um mercado ilícito no Brasil dividido em contrabando/descaminho e falsificação", diz Cidade. "O entendimento do setor é que há necessidade de combater o crime organizado ligado a produtos falsificados."
A associação também trabalhou pelo projeto de lei para tornar crime hediondo a falsificação de bebidas. Parado há seis anos, o requerimento de urgência deve ser votado hoje na Câmara.
"Alertamos há bastante tempo que precisa atualizar a legislação. A pena é pequena, e a fiança, irrisória", diz Cidade.
Bebida falsa é mais barata
Em agosto deste ano, a ABBD, em parceria com a Euromonitor International, publicou um estudo sobre o mercado ilícito de bebidas no Brasil.
O uísque é a bebida mais impactada pelo mercado ilegal (33%), seguido por vodca (27%), cachaça (18%) e gin (15%).
Os produtos falsificados são, em média, 35% mais baratos; a diferença do uísque falsificado para o original chega a 48% quando comprado pela internet.
"A falsificação acontece principalmente porque o crime organizado está cada vez mais estruturado, controlando etapas que vão desde a coleta de garrafas até a impressão de rótulos sofisticados", informa o levantamento.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.