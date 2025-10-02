Falsificação de bebida com metanol subiu com a fiscalização nas fronteiras

O aumento no número de casos de intoxicação por metanol pode ser explicado, ao menos em parte, pelo crescimento das apreensões de produtos ilegais nas fronteiras. Isso estimulou os criminosos a montar locais dentro do país para falsificar bebidas com a matéria-prima que agora está provocando uma onda de mortes e suspeitas de intoxicação no Brasil.

A avaliação é de Eduardo Cidade, presidente da ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas), entidade que reúne empresas do setor. Uma das principais pautas do grupo é atuar junto ao Poder Público para combater o mercado ilegal.

"Nós, como setor, percebemos que as ações de fronteira geraram um aumento significativo de apreensões e, por consequência, a redução de mercado ilegal nestes locais. Mas, por outro lado, o campo de falsificação teve um relevante fomento em algumas partes do país", afirma.