Eduardo Bolsonaro se isola nos EUA e diz manter seu nome à Presidência

A leitura de parte da classe política é que o "fator Eduardo" ficou muito pesado — especialmente na semana passada, quando, em um período de 48 horas, o governo Lula viu consolidar uma mudança de cenário em relação ao humor do eleitor.

No domingo (21), a população foi às ruas protestar contra os projetos de blindagem de parlamentares e anistia; na terça (23), o presidente norte-americano, Donald Trump, fez um gesto em direção a Lula na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidos).

No meio-tempo, o governo dos EUA aplicou uma sanção contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o que provocou a ira de ministro da corte e profundo incômodo de caciques do centrão.

Para uma ala política, o resultado desse combo é que o"fator Eduardo" virou um passivo caro. O deputado foi a principal liderança da direita ao longo do ano e orientou o caminho do grupo em direção ao já considerado fracassado projeto da anistia, o que travou a pauta do Congresso em 2025.

Integrantes do PL reconhecem, em conversas reservadas, que houve uma escalada no tom ao longo de 2025 e que, a partir da mudança para os EUA, Eduardo deu vazão à sua versão mais extremista.

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) se reuniu com Eduardo na semana passada durante uma hora e meia em Miami (EUA). Na conversa, pediu "moderação", mas ouviu que uma mudança de rota não estava nos planos do parlamentar autoexilado, segundo apurou a reportagem.