Renan encurralou Lira, ligou para Haddad e fez governo discutir MP para IR

Uma articulação feita pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi decisiva para pressionar o deputado Arthur Lira (PP-AL) a garantir na Câmara a aprovação do projeto que dá isenção do Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5.000 por mês.

Há cerca de três semanas, o senador sugeriu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o governo deveria editar uma medida provisória para alterar a faixa de isenção do IR, promessa de campanha de Lula.

Na conversa, por telefone, Renan disse que Lira, relator do projeto na Câmara, estava segurando a proposta. A demora, afirmou o senador, tornaria impossível fazer com que a mudança valesse para 2026, já que existem regras com prazos de um ano de antecedência para esse tipo de alteração.