Lula viu oportunidade para mudar clima e dar bote no centrão, diz aliado

Prestes a entrar no último ano de governo, Lula conseguiu mudar o rumo de sua gestão. Em três meses, o clima no Palácio do Planalto foi de desgaste ao de terreno fértil para uma eventual reeleição.

"É outro país em 90 dias. E isso se deve muito ao posicionamento do Lula: ele sentiu o cheiro de sangue e foi pra cima. Igual quando o Congresso, antes, sentiu também e achou que ia derrubar o governo", resume um aliado do presidente, sob anonimato.

Esse período foi "a hora do bote", com Lula entrando nas negociações com líderes partidários, pressionando por apoio do centrão e conseguindo amenizar a pressão que foi feita pelo governo dos Estados Unidos.