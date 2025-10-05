Lula viu oportunidade para mudar clima e dar bote no centrão, diz aliado
Prestes a entrar no último ano de governo, Lula conseguiu mudar o rumo de sua gestão. Em três meses, o clima no Palácio do Planalto foi de desgaste ao de terreno fértil para uma eventual reeleição.
"É outro país em 90 dias. E isso se deve muito ao posicionamento do Lula: ele sentiu o cheiro de sangue e foi pra cima. Igual quando o Congresso, antes, sentiu também e achou que ia derrubar o governo", resume um aliado do presidente, sob anonimato.
Esse período foi "a hora do bote", com Lula entrando nas negociações com líderes partidários, pressionando por apoio do centrão e conseguindo amenizar a pressão que foi feita pelo governo dos Estados Unidos.
Levantamentos divulgados pela Quaest mostram que a aprovação do presidente passou de 40% em junho para 46% em setembro. A possibilidade de Lula ser reeleito em 2026 é considerada real no Congresso. A promessa do União Brasil e do Progressistas de entregar ministérios ficou pelo caminho.
"Clima de 2015" em junho
No fim de junho, Lula enfrentava a crise do IOF; caciques do centrão falavam em provocar uma debandada de ministros; e a aprovação de pautas sociais e econômicas importantes para o governo parecia quase impossível — o apelido "Taxad" estava sendo colado ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
A expressão "clima de 2015" passou a ser usada em conversas reservadas, remetendo à crise da gestão Dilma Rousseff que antecedeu o impeachment.
No início de outubro, o cenário é outro. Lula conseguiu aprovar a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês, sua principal bandeira de campanha. A vitória veio na esteira de outras duas medidas importantes de cunho social: o Gás do Povo e o desconto na conta de luz para a baixa renda.
Ofensiva "BBB" e o "fator Eduardo"
O governo Lula soube capitalizar os acontecimentos de junho a outubro para construir o cenário do momento.
Respondeu aos ataques do Congresso em meio à crise do IOF com uma campanha para taxar bancos, bets e bilionários; adotou o lema "justiça social" como marca do Lula 3, abriu ofensiva nas redes e colheu resultados. Caciques do Congresso ficaram incomodados com a ação.
Segundo um aliado do presidente, foi a primeira vez que o governo deixou de ficar encurralado e partiu para a ofensiva.
O plano era defender o legado de Lula, mas, no início de julho, Donald Trump impôs o tarifaço e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assumiu ter influenciado a Casa Branca.
Lula decidiu que não cederia em relação à soberania do Brasil e que defenderia o STF dos ataques de Eduardo e Trump. Até que, em 23 de setembro, o norte-americano fez um gesto de aproximação.
Duas semanas depois, Eduardo Bolsonaro está isolado nos EUA e o petista aprovou o pacote social no Congresso —incluindo sua principal promessa de campanha, o IR, que vai ser fundamental em 2026.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.