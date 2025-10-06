Bolsonaristas tentam retomar anistia e rebater protestos da esquerda
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro convocaram uma manifestação para esta terça (7) em defesa do projeto de anistia "ampla, geral e irrestrita" aos condenados pelo 8 de janeiro.
O objetivo é fazer frente aos atos convocados pela esquerda no fim de setembro, em que milhares de pessoas foram às ruas protestar justamente contra a articulação da Câmara que atrelou a votação da anistia à aprovação da PEC da Blindagem.
A expectativa entre bolsonaristas é que o ato de amanhã engaje o público e pressione os congressistas a discutir o tema.
A manifestação está sendo convocada pelas redes sociais por expoentes do bolsonarismo com força popular, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Centrão mira reduzir tempo de penas
O tema anistia segue sendo a principal pauta dos bolsonaristas, mesmo após ser considerado sepultado pelo centrão e transformado no "PL da Dosimetria", um projeto com foco em reduzir as penas dos condenados que depredaram a Praça dos Três Poderes.
A pauta, que já era controversa até o mês passado, foi atrelada à aprovação da PEC da Blindagem na Câmara, e o combo virou alvo de protestos no fim de setembro, em manifestações convocadas pela esquerda.
Agora, bolsonaristas tentam fazer o tema ganhar fôlego novamente e convocam para uma caminhada na Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso, vistando pressionar os parlamentares a pautar o tema.
Aliado da família, o pastor Silas Malafaia diz que "os artistas serão as famílias das pessoas injustiçadas". A referência é aos protestos da esquerda em 21 de setembro, quando a direita minimizou a força dos atos contra anistia e PEC da Blindagem.
Segundo bolsonaristas, o público teria ido para "ver show grátis" dos artistas participantes. Entre os nomes, estavam Caetano Veloso, Chico Buarque e Lenine.
"Você é o nosso artista, você é a estrela do filme, nossa voz em Brasília", diz o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no vídeo de divulgação do ato.
Parlamentares bolsonaristas promovem o evento sob a justificativa de defender os interesses dos condenados pelo 8 de Janeiro. "Anistia é um esquecimento, e é isso que a gente quer", diz a deputada Bia Kicis (PL-DF).
No entanto, integrantes do centrão têm dito que, se os bolsonaristas realmente quisessem melhorar a situação dos condenados, eles negociariam a proposta de redução de penas que está com o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) e não travariam as conversas e negociações de outros projetos no Congresso.
Por isso, afirmam, o objetivo da anistia é beneficiar exclusivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e não há chance de uma proposta assim ser aprovada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.