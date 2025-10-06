Bolsonaristas tentam retomar anistia e rebater protestos da esquerda

A manifestação está sendo convocada pelas redes sociais por expoentes do bolsonarismo com força popular, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Centrão mira reduzir tempo de penas

O tema anistia segue sendo a principal pauta dos bolsonaristas, mesmo após ser considerado sepultado pelo centrão e transformado no "PL da Dosimetria", um projeto com foco em reduzir as penas dos condenados que depredaram a Praça dos Três Poderes.

A pauta, que já era controversa até o mês passado, foi atrelada à aprovação da PEC da Blindagem na Câmara, e o combo virou alvo de protestos no fim de setembro, em manifestações convocadas pela esquerda.

Agora, bolsonaristas tentam fazer o tema ganhar fôlego novamente e convocam para uma caminhada na Esplanada dos Ministérios em direção ao Congresso, vistando pressionar os parlamentares a pautar o tema.

Aliado da família, o pastor Silas Malafaia diz que "os artistas serão as famílias das pessoas injustiçadas". A referência é aos protestos da esquerda em 21 de setembro, quando a direita minimizou a força dos atos contra anistia e PEC da Blindagem.