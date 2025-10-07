Metanol nas bebidas: Governo vai investigar e-commerce contra falsificação
O governo Lula vai fazer uma ofensiva contra sites que vendem produtos para falsificar bebidas. A iniciativa é uma das frentes para combater a crise do metanol em bebidas adulteradas, que está causando mortes e intoxicações pelo país.
"A próxima área de atuação, e vamos atuar de forma bastante incisiva através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é justamente naquele setor de fraudes cometidas pela internet. Ou seja, hoje a venda de rótulos, de lacres, de tampas e de garrafas de bebidas que podem servir para a adulteração das bebidas", disse a jornalistas o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública.
"Esta é uma área que precisa ser atacada, porque é aí que temos grande parte da origem das bebidas adulteradas."
Integrantes do setor de bebidas afirmam que a venda de produtos falsificados pela internet é um problema crescente para a indústria há anos.
Os itens para falsificação são vendidos em separado, como rótulos, tampas e garrafas, por exemplo. Já prontas, as bebidas falsificadas também são comercializadas em sites, compradas por distribuidores e comerciantes que revendem os itens com preços muito mais barato pela internet.
Os produtos falsificados são, em média, 35% mais baratos; a diferença do uísque falsificado para o original chega a 48% quando comprados pela internet, segundo levantamento feito pela Euromonitor, em parceria com a ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas).
O estudo aponta que o uísque é a bebida mais impactada pelo mercado ilegal (33%), seguido por vodca (27%), cachaça (18%) e gin (15%).
O governo também está fazendo mapeamento do "DNA" do metanol encontrado nas bebidas para saber a origem: se é um produto industrial, fóssil, ou derivado do processo natural de fermentação, ou seja, vegetal.
Atuação do crime organizado
O governo federal não descarta a possibilidade de atuação do crime organizado em um esquema de falsificação que utilize metanol para falsificar bebidas.
"As investigações estão no início, estão muito embrionárias ainda, não podemos avançar nenhuma conclusão, isso seria até temerário", disse Lewandowski.
Ele afirmou que não necessariamente o esquema esteja ligado a uma facção criminosa específica.
"Pode ser que haja uma organização criminosa especializada em distribuir metanol para adulterar bebidas. Não deixa de ser uma organização criminosa e ela não precisa estar necessariamente concentrada ou ter origem no estado de São Paulo. Pode ter origem em outros estados ou pode atuar em vários estados do país."
O governo de São Paulo tem descartado a participação do PCC no esquema.
Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que não há evidências de que o crime organizado participe das adulterações de bebida; ontem, disse que não há relação entre dos investigados com facções criminosas.
Comitê de crise
O ministro disse ainda que o governo está montando um comitê de crise do metanol com participação de integrantes do poder público e da iniciativa privada, "com bases informais, sem uma portaria".
"Estamos trabalhando no sentido de catalogar as informações relevantes que nós já temos de bebidas para fornecer ao comércio, à indústria especial, para alertá-los exatamente e aos consumidores, para podermos fazer com que essa crise cesse no mais breve prazo possível."
Ele destacou que a pasta está em contato com centros universitários que desenvolvem pesquisas para identificar com rapidez o metanol em bebidas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.