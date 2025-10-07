Metanol nas bebidas: Governo vai investigar e-commerce contra falsificação

O governo Lula vai fazer uma ofensiva contra sites que vendem produtos para falsificar bebidas. A iniciativa é uma das frentes para combater a crise do metanol em bebidas adulteradas, que está causando mortes e intoxicações pelo país.

"A próxima área de atuação, e vamos atuar de forma bastante incisiva através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, é justamente naquele setor de fraudes cometidas pela internet. Ou seja, hoje a venda de rótulos, de lacres, de tampas e de garrafas de bebidas que podem servir para a adulteração das bebidas", disse a jornalistas o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública.

"Esta é uma área que precisa ser atacada, porque é aí que temos grande parte da origem das bebidas adulteradas."