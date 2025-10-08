Lula critica voto contra MP que arrecada R$ 17 bi: 'Pobreza de espírito'

Integrantes do equipe do presidente e da base governista no Congresso afirmam que a pauta está contaminada por aspectos eleitorais e que o centrão quebrou o acordo pela aprovação do texto.

Dizem ainda que a oposição está trabalhando contra para jogar uma bomba fiscal a fim de prejudicar a campanha de Lula à reeleição em 2026.

O texto foi aprovado em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. A base governista tentou passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.

Lula disse que não pode se queixar do Congresso, que tem aprovado pautas importantes para o governo. No entanto, criticou a resistência dos parlamentares com a medida provisória. "Essa MP é muito importante."

Ele disse que a iniciativa faz parte do pacote de justiça social que o governo está propondo. A bandeira foi adotada como marca de sua gestão.

Lula afirmou, ainda, que espera que o Congresso dê uma "demonstração de maturidade" e que tire a questão eleitoral da pauta. "Bobagem eleitoral. Quem define o prazo de votação não é o presidente", disse Lula, acrescentando que a medida poderia ter sido votada três meses atrás.