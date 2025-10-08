Lula critica voto contra MP que arrecada R$ 17 bi: 'Pobreza de espírito'
O presidente Lula (PT) criticou os parlamentares que se organizam para votar contra a medida provisória do governo que compensa a alta do IOF e pretende arrecadar R$ 17 bilhões aos cofres públicos.
"Pobreza de espírito", disse ele a jornalistas no Palácio do Planato. "Não é o Lula que vai ganhar."
O governo enfrenta dificuldades para aprovar a MP 1303, que trata da tributação de bets, instituições financeiras e investimentos. A MP caduca no fim do dia de hoje se não for aprovada no Congresso.
Integrantes do equipe do presidente e da base governista no Congresso afirmam que a pauta está contaminada por aspectos eleitorais e que o centrão quebrou o acordo pela aprovação do texto.
Dizem ainda que a oposição está trabalhando contra para jogar uma bomba fiscal a fim de prejudicar a campanha de Lula à reeleição em 2026.
O texto foi aprovado em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. A base governista tentou passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.
Lula disse que não pode se queixar do Congresso, que tem aprovado pautas importantes para o governo. No entanto, criticou a resistência dos parlamentares com a medida provisória. "Essa MP é muito importante."
Ele disse que a iniciativa faz parte do pacote de justiça social que o governo está propondo. A bandeira foi adotada como marca de sua gestão.
Lula afirmou, ainda, que espera que o Congresso dê uma "demonstração de maturidade" e que tire a questão eleitoral da pauta. "Bobagem eleitoral. Quem define o prazo de votação não é o presidente", disse Lula, acrescentando que a medida poderia ter sido votada três meses atrás.
O governo apresentou a medida provisória para aplacar a crise provocada pelo aumento do IOF no primeiro semestre.
