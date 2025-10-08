Lula vai encontrar Haddad e líderes hoje à tarde para tratar de MP das bets

O presidente Lula (PT) vai entrar pessoalmente nas negociações para tentar evitar que a MP que taxa bancos e bets caduque. Se não for aprovada na Câmara e no Senado ainda hoje, ela perde a validade, causando um rombo de R$ 17 bilhões nas contas públicas.

O UOL apurou que o presidente chamou para hoje uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de líderes parlamentares, para tentar destravar a votação.

Há desconfiança no Planalto em relação à atuação dos governadores de direita, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, nas articulações para que a MP caduque.