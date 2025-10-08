Lula vai encontrar Haddad e líderes hoje à tarde para tratar de MP das bets
O presidente Lula (PT) vai entrar pessoalmente nas negociações para tentar evitar que a MP que taxa bancos e bets caduque. Se não for aprovada na Câmara e no Senado ainda hoje, ela perde a validade, causando um rombo de R$ 17 bilhões nas contas públicas.
O UOL apurou que o presidente chamou para hoje uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de líderes parlamentares, para tentar destravar a votação.
Há desconfiança no Planalto em relação à atuação dos governadores de direita, como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, nas articulações para que a MP caduque.
O objetivo seria criar problemas de caixa para o governo e dificultar a vida do presidente em ano eleitoral.
A aliados, Tarcísio negou a suposta articulação e disse que precisa focar na crise do metanol no estado, ainda mais depois de ter cometido uma gafe que o obrigou a fazer um pedido de desculpas ao abordar o tema.
Governo busca aumentar arrecadação
Lula enfrenta dificuldades para aprovar a MP 1303, que trata da tributação de bets, instituições financeiras e investimentos.
Relator do texto na Câmara, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), disse em entrevista ao Mercado Aberto, do Canal UOL, que a pauta está contaminada por aspectos eleitorais e que o centrão quebrou o acordo pela aprovação.
Ele citou a atitude de parte da bancada do agro, do PP, do União Brasil e do Republicanos na votação na comissão, cujo resultado foi apertado, apesar de o governo ter feito concessões.
O texto foi aprovado em comissão especial mista, com apenas um voto de vantagem: 13 a 12. A base governista tentou passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu.
Haddad tem articulado junto a caciques do Congresso para que o texto seja aprovado.
