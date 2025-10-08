Lula sobre operação contra pedofilia: 'Não falta gente safada nesse país'
O presidente Lula (PT) comentou a megaoperação contra pedofilia que foi deflagrada nesta manhã nas 27 unidades da federação.
"Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas. Na periferia, dos bairros pobres desses país, na cidade, na classe média", disse Lula durante evento para adolescentes em Luziânia (GO).
"O que não falta é gente safada nesse país para fazer coisa errada. Essa gente tem que ir para a cadeia."
Megaoperação contra abuso sexual
Os agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil fizeram prisões em flagrante e apreenderam ao menos dois adolescentes.
"Hoje teve uma operação da Polícia Federal e da Polícia Civil em 27 estados para combater a exploração sexual infantil praticada por meio da internet. São 900 policiais em ações, 182 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão e 47 pessoas presas em flagrante", disse Lula durante o evento.
As declarações do presidente foram feitas durante discurso na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente.
