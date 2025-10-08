Lula sobre operação contra pedofilia: 'Não falta gente safada nesse país'

O presidente Lula (PT) comentou a megaoperação contra pedofilia que foi deflagrada nesta manhã nas 27 unidades da federação.

"Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas. Na periferia, dos bairros pobres desses país, na cidade, na classe média", disse Lula durante evento para adolescentes em Luziânia (GO).

"O que não falta é gente safada nesse país para fazer coisa errada. Essa gente tem que ir para a cadeia."