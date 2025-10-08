Randolfe diz que governo pode segurar R$ 10 bi em emendas se MP não passar

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) disse que R$ 10 bilhões em emendas podem ser contingenciados se a medida provisória que substitui a alta do IOF não for aprovada.

"Imagino que o contingenciamento, caso não tenha MP, venha de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões, só de emendas", disse ele a jornalistas em evento no Palácio do Planalto.

Em conversas reservadas, integrantes do governo dizem que o corte de emendas pode chegar a R$ 20 bilhões.