Randolfe diz que governo pode segurar R$ 10 bi em emendas se MP não passar
Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) disse que R$ 10 bilhões em emendas podem ser contingenciados se a medida provisória que substitui a alta do IOF não for aprovada.
"Imagino que o contingenciamento, caso não tenha MP, venha de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões, só de emendas", disse ele a jornalistas em evento no Palácio do Planalto.
Em conversas reservadas, integrantes do governo dizem que o corte de emendas pode chegar a R$ 20 bilhões.
Randolfe reconheceu que o governo terá dificuldades para aprovar a MP.
Segundo ele, há "alternativas dentro do IOF" para compensar a arrecadação. A MP traria uma arrecadação de R$ 17 bilhões ao governo, segundo estimativa do relator, Carlos Zarattini (PT-SP).
Sabotagem da oposição
Randolfe diz que a oposição está com medo de Lula ser reeleito em 2026 e, por isso, decidiu "sabotar" as contas públicas.
Ele acusa o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) de articular a derrota do projeto.
"O que está em jogo não é o mérito da MP, o que está em jogo é uma ação de sabotagem do Brasil, coordenada pelo senhor Tarcísio de Freitas, entre outros personagens", disse Randolfe.
"Com a atuação direta do senhor Tarcísio de Freitas, que quer ser candidato a presidente. Com a atuação do senhor Ciro Nogueira, que também quer um lugarzinho na chapa. Então, tem uma ação de sabotagem ao governo do presidente Lula e ao Brasil. É esse o objetivo real."
Tarcísio nega participação na negociação da MP. Ciro não comentou.
