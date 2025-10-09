'Acho que nosso problema com os EUA vai ser resolvido', diz Lula

Mais cedo, Lula já havia dito em entrevista à rádio Piatã FM que Trump havia sido gentil: "Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro".

"O que está acontecendo hoje aqui é que nós estamos tentando apresentar ao mundo um projeto de nação. Nós não temos preferência por países. O que nós queremos é estabelecer uma relação civilizada com o mundo. É por isso que nós defendemos o multilateralismo. É por isso que nós não concordamos quando os Estados Unidos tomaram a posição de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras."

Desde 9 de julho, os EUA impuseram uma sobretaxa de 50% aos produtos importados do Brasil. O anúncio feito por Donald Trump se deu em meio a uma ofensiva capitaneada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal), que estava prestes a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista.

Lula defendeu o STF e bolsonaristas em encamparam o discurso de que o petista preferia a China aos EUA.

Durante o discurso, Lula defendeu sua relação com o presidente chinês, Xi Jinping, e o fortalecimento do comércio entre os países do Sul Global.

"A gente não quer parar de exportar commodities, mas a gente quer exportar inteligência, a gente quer exportar conhecimento, a gente quer exportar valor agregado e por isso que a gente vai continuar fortalecendo a nossa relação com a China. Eu posso dizer para vocês que eu me considero amigo do presidente Xi Jinping e tenho certeza de que ele se considera amigo do Brasil, porque nós nos tratamos como dois países importantes do Sul Global e não aceitamos que ninguém meta o dedo no nosso nariz. Nós queremos ser respeitados e tratados com muita decência."