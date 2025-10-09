'Acho que nosso problema com os EUA vai ser resolvido', diz Lula
O presidente Lula (PT) disse hoje que a crise na relação entre Brasil e Estados Unidos deve ser resolvida.
"Aquilo que parecia impossível. Tive uma conversa com o presidente Trump na segunda-feira, meia hora por telefone. Acho que também nosso problema com os Estados Unidos será resolvido", disse Lula durante evento de inauguração da primeira fábrica da BYD no Brasil, em Camaçari (BA).
Ele defendeu o multilateralismo e a boa relação entre Brasil e China: "Porque a gente quer estar bem com a China, com os Estados Unidos, a gente quer estar bem com a Argentina, com o Uruguai, com a Bolívia. Não queremos estar mal com nenhum país".
Mais cedo, Lula já havia dito em entrevista à rádio Piatã FM que Trump havia sido gentil: "Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro".
"O que está acontecendo hoje aqui é que nós estamos tentando apresentar ao mundo um projeto de nação. Nós não temos preferência por países. O que nós queremos é estabelecer uma relação civilizada com o mundo. É por isso que nós defendemos o multilateralismo. É por isso que nós não concordamos quando os Estados Unidos tomaram a posição de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras."
Desde 9 de julho, os EUA impuseram uma sobretaxa de 50% aos produtos importados do Brasil. O anúncio feito por Donald Trump se deu em meio a uma ofensiva capitaneada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para pressionar o STF (Supremo Tribunal Federal), que estava prestes a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela trama golpista.
Lula defendeu o STF e bolsonaristas em encamparam o discurso de que o petista preferia a China aos EUA.
Durante o discurso, Lula defendeu sua relação com o presidente chinês, Xi Jinping, e o fortalecimento do comércio entre os países do Sul Global.
"A gente não quer parar de exportar commodities, mas a gente quer exportar inteligência, a gente quer exportar conhecimento, a gente quer exportar valor agregado e por isso que a gente vai continuar fortalecendo a nossa relação com a China. Eu posso dizer para vocês que eu me considero amigo do presidente Xi Jinping e tenho certeza de que ele se considera amigo do Brasil, porque nós nos tratamos como dois países importantes do Sul Global e não aceitamos que ninguém meta o dedo no nosso nariz. Nós queremos ser respeitados e tratados com muita decência."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.