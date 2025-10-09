Governo recebe bomba fiscal do Congresso e prepara reação
O governo se prepara para responder à bomba fiscal que o Congresso armou nas contas públicas para o ano que vem. Em menos de 48h, a Câmara enterrou uma Medida Provisória que arrecadaria R$ 17 bilhões e aprovou uma PEC que cria R$ 21 bilhões em despesas para as prefeituras até 2030.
Com o objetivo de restringir os gastos do governo em 2026, quando Lula deve disputar a reeleição, a oposição articulou com o centrão a derrota da MP 1.303.
Agora, integrantes do governo e do PT articulam a reação. Oficialmente, todos negam, mas, nos bastidores, o "plano B" já está em curso: envolve desde analisar corte em emendas até estudar a possibilidade regulamentar a tributação de investimentos via Conselho Monetário Nacional, além de mapear cargos indicados por parlamentares e de retomar uma campanha com o mote de justiça social.
A declaração de Lula após a decisão da Câmara foi neste sentido: "Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos".
O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), ainda citou como alternativa a publicação de decretos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não especificou quais medidas seriam adotadas, nem a abrangência delas.
Outro caminho seria retomar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Em junho, o Supremo determinou que a prerrogativa de decidir sobre o imposto é do governo. "Há definições de alíquotas de imposto que não precisam de lei, como IPI, IOF e outros. Há portarias, há uma série de coisas que podem ser adotadas", disse Carlos Zarattini (PT-SP), relator da MP do governo.
Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues disse que a equipe econômica tem um "arsenal" de medidas para recompor a perde de arrecadação.
A iniciativa do Congresso para derrotar o governo se dá na esteira da maior vitória do terceiro mandato de Lula: a aprovação da Câmara, na semana passada, do aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000.
A MP era considerada crucial para ajustar as contas públicas ao elevar a arrecadação do governo federal por meio de maior tributação de bets, instituições financeiras e investimentos.
O governo tenta transformar a derrota em desgaste para Tarcísio de Freitas (Republicanos). Caciques do PT afirmam que o governador de São Paulo defendeu os superricos. Acrescentam que ele ligou para lideranças de PP, União Brasil, Republicanos e Podemos para poupar banqueiros e donos de casas de aposta de pagar imposto.
Tarcísio nega ter feito qualquer articulação para derrubar a MP.
Justiça social como lema de Lula 3
O discurso "ricos x pobres" foi adotado com sucesso meses atrás, quando resultou até em resposta pública do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).
Agora, foi retomado para tentar desgastar um eventual adversário ligado ao centrão na corrida presidencial de 2026.
A oposição se defende atacando. A direita alega que Lula tentou criar imposto e que a sociedade foi protegida de um governo que seria gastador. O apelido pejorativo para Haddad —"Taxad"—foi resgatado por adversários de Lula.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.