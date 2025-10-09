Governo recebe bomba fiscal do Congresso e prepara reação

A declaração de Lula após a decisão da Câmara foi neste sentido: "Essa medida reduzia distorções ao cobrar a parte justa de quem ganha e lucra mais. Dos mais ricos".

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), ainda citou como alternativa a publicação de decretos pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele não especificou quais medidas seriam adotadas, nem a abrangência delas.

Outro caminho seria retomar o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Em junho, o Supremo determinou que a prerrogativa de decidir sobre o imposto é do governo. "Há definições de alíquotas de imposto que não precisam de lei, como IPI, IOF e outros. Há portarias, há uma série de coisas que podem ser adotadas", disse Carlos Zarattini (PT-SP), relator da MP do governo.

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues disse que a equipe econômica tem um "arsenal" de medidas para recompor a perde de arrecadação.

A iniciativa do Congresso para derrotar o governo se dá na esteira da maior vitória do terceiro mandato de Lula: a aprovação da Câmara, na semana passada, do aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000.

A MP era considerada crucial para ajustar as contas públicas ao elevar a arrecadação do governo federal por meio de maior tributação de bets, instituições financeiras e investimentos.