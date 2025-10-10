Oposição vai pautar saída de Barroso e vagas do STF na eleição de 2026

O presidente eleito em 2026 poderá indicar ao menos dois ministros por causa da idade de aposentadoria compulsória, 75 anos. Luiz Fux completa em 2028 e Cármen Lúcia em 2029. Gilmar Mendes completa em 30 de dezembro de 2030 —já durante o recesso do Judiciário e do Legislativo, o que pode empurrar a definição de sua cadeira para quem for eleito naquele ano.

Lula escolheu quatro dos 11 ministros que estão no STF (Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin e Flavio Dino); Dilma Rousseff indicou três (Barroso, Fux e Edson Fachin); Jair Bolsonaro, outros dois (Kassio Nunes Marques e André Mendonça); Fernando Henrique Cardoso nomeou Gilmar Mendes e Michel Temer, Alexandre de Moraes.

Sóstenes diz que, se a direita não ganhar a eleição, vai ser difícil mudar o perfil da corte, que ele considera progressista.

"Importantíssimo para 2026. Se for mais dois ou três [ministros no STF indicados] da esquerda, são mais 30 anos de problema para o Brasil", afirma. "Por isso a direita não pode deixar de ganhar, muito mais por causa do Supremo."

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é considerado o nome mais forte para assumir a vaga, mas outros estão no páreo, como mostrou a colunista Daniela Lima: o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e os ministros Bruno Dantas (TCU), Vinícius Carvalho (CGU), Elizabeth Rocha (STM) e Daniela Teixeira (STJ).

Além desses, o nome do desembargador Rogério Favreto foi citado como um potencial candidato à vaga, diz um aliado de Lula.