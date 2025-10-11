Alcione homenageia Alexandre de Moraes em show em Brasília: 'Ele é amado'

A cantora Alcione fez uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, que estava na plateia em um show em Brasília na noite deste sábado (11).

Eu quero dedicar este show dessa noite ao nosso ministro Alexandre de Moraes que me deu essa honra de vir aqui. É muita honra para a cantora né. Obrigada ministro. E ele é amado Alcione, durante show em Brasília neste sábado

A plateia aplaudiu muito e gritou em homenagem a Moraes. "Assim como vocês estão eu fiquei quando ele foi no camarim", disse Alcione.