Reportagem

Alcione homenageia Alexandre de Moraes em show em Brasília: 'Ele é amado'

Colunista do UOL
Alcione fez homenagem ao ministro Alexandre de Moraes em show neste sábado
Alcione fez homenagem ao ministro Alexandre de Moraes em show neste sábado Imagem: Reprodução

A cantora Alcione fez uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, que estava na plateia em um show em Brasília na noite deste sábado (11).

Eu quero dedicar este show dessa noite ao nosso ministro Alexandre de Moraes que me deu essa honra de vir aqui. É muita honra para a cantora né. Obrigada ministro. E ele é amado Alcione, durante show em Brasília neste sábado

A plateia aplaudiu muito e gritou em homenagem a Moraes. "Assim como vocês estão eu fiquei quando ele foi no camarim", disse Alcione.

A coluna apurou que a cantora convidou Moraes para ir ao show em Brasília.

Alcione já disse publicamente admirar o trabalho de Alexandre de Moraes.

'Macumbinha'

No início de agosto, Alcione disse durante uma entrevista que iria fazer uma "macumbinha" para o presidente dos Estados Unidos Donald Trump deixar o Brasil em paz. A declaração foi dada dias depois de o governo americano sancionar o ministro com base na lei Magnitsky.

Quero mandar um recado pro Trump. Ele precisa deixar o Brasil em paz, larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso. Quando sair daqui vou fazer uma macumbinha pra Trump Alcione, em participação no programa É de Casa, da Rede Globo

Antes, já havia dito durante um show que, se tivesse conhecido Moraes, teria se casado com ele, pois o admirava muito.

E também já havia se referido ao ministro de forma carinhosa como "meu careca".

