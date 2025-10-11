Após 'trauma' com Toffoli, indicado ao STF precisa ter confiança de Lula

Ele se refere a Vavá, irmão se Lula, que morreu em janeiro de 2019, quando o petista estava preso na Polícia Federal em Curitiba. Lula pediu autorização para ir ao enterro, os juízes das instâncias inferiores negaram e a defesa recorreu ao STF. Toffoli decidiu 20 minutos antes do horário marcado, autorizando que ele encontrasse a família em uma unidade militar em São Bernardo (SP) para que o corpo fosse levado até lá antes do enterro.

O episódio gerou uma grande mágoa, a ponto de o assunto ter sido mencionado por diversos interlocutores do presidente nas outras duas indicações de seu terceiro mandato, quando escolheu Cristiano Zanin e Flávio Dino para o STF, em 2023.

Os aliados também dizem que a relação amigável de Toffoli com Jair Bolsonaro (PL), enquanto ele foi presidente, foi outro fator que mudou o olhar de Lula em relação ao ministro. Um dos momentos que mais causaram incômodo foi quando, em plena pandemia, Toffoli recebeu Bolsonaro com um abraço para um jantar em sua casa em homenagem a Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo naquela ocasião.

Por isso, na bolsa de apostas, Jorge Messias desponta no topo da lista: homem de confiança de Dilma Rousseff, foi fiel a ela até o fim do processo de impeachment, manteve apoio a Lula no período em que ele ficou preso, integrou o gabinete de transição após a eleição de 2022 e ocupa um cargo importante no Palácio do Planalto como advogado-geral da União no governo Lula 3.