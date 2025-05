Nem orçamento de R$ 1 bilhão é capaz de salvar a CET, pior serviço de SP

Com um sindicato que fala grosso com os gestores, as disputas internas por direitos, bonificações e benefícios, como plano de saúde premium para todos, e agora também adicional de periculosidade ocupam boa parte do tempo.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, desde o dia 1º de Maio, os agentes de trânsito têm direito a um adicional de 30% de periculosidade. E os engenheiros também reivindicam o mesmo. Um aumento de um terço na folha de pagamento, da noite para o dia.

Mesmo antes dessa despesa extra, a CET já despendia absurdos 70% do orçamento anual de cerca de R$ 1 bilhão só em salários e benefícios. Sobra pouco para inovação.

Aliás, vem uma por aí: a avenida Rebouças será redesenhada. O canteiro central será menor.

Vai ser um teste de fogo para a empresa, em uma via em que se anda mais rápido a pé do que de carro. Talvez fosse hora de rever também o Plano Cicloviário com tantas ciclovias subutilizadas, vazias, ocupando o espaço de carros em vias completamente congestionadas —como a própria Rebouças.

Congestionado também está o bastidor da CET. Recentemente, houve troca no comando da companhia. Está de volta Milton Persoli, ligado ao grupo político do ex-vereador Milton Leite.