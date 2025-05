Mello Araújo: o que o possível próximo prefeito de São Paulo não conta

Essa história é contada pelo próprio vice-prefeito —econômico em palavras, desconfiado, discreto e, apesar da abordagem no metrô, ainda pouco conhecido.

Mas ele pode ser prefeito já em 2027. A possibilidade depende de uma infinidade de "SE": se Bolsonaro não for candidato, se Tarcísio concorrer à Presidência e se Ricardo Nunes deixar o cargo para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Nada disso é impossível.

Impossível mesmo é arrancar do coronel alguma inconfidência. Com pouco traquejo com a imprensa que cobre política, Araújo é cauteloso com as palavras, não gosta de off e as melhores histórias são contadas pelo seu entorno, que também não é tão numeroso assim. "Sou um homem de pouquíssimos amigos".

Ele e o prefeito, xarás no Ricardo, não são íntimos, mas conversam bastante. Almoçam juntos com frequência. Nunes deu algumas tarefas para o Mello, e ordem dada é ordem cumprida para um militar, que esteve durante 32 anos na ativa na Polícia.

A PM, onde ele começou aos 15 anos frequentando o Ensino Médio da Academia do Barro Branco, ensinou disciplina e moldou-lhe com uma certa aversão a determinados assuntos bem comuns na vida política. Ter jogo de cintura, por exemplo.

"Às vezes, ele parece uma pedra no sapato", define um frequentador do gabinete do prefeito.