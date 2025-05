Como R$ 3 bilhões mudarão Paraisópolis, símbolo da desigualdade paulistana

Onde o Estado falta, o crime se instala, se estabelece e se beneficia.

Não que haja a ausência de todo e qualquer equipamento público. Não. São 5 escolas, unidades de saúde e até um ambulatório bancado pelo Hospital Albert Einstein. No entanto, todas as carências de uma favela estão também ali presentes, principalmente a paisagem urbana.

Mas pode melhorar. Para isso, a prefeitura vai tirar a mão do bolso.

Estamos falando de um investimento de quase R$ 3 bilhões —R$ 2,8 bi nos próximos quatros anos, para ser mais exato. Trata-se do projeto Raízes (Rede de Ação Integrada Zona Sul), uma extensão da Operação Urbana Faria Lima.

Criada em 1995, com a venda de potencial construtivo naquela região, por meio de títulos, os CEPACS, a Operação Faria Lima permitiu o prolongamento da avenida de mesmo nome até a Vila Olímpia e um boom imobiliário no trecho do cruzamento com a Juscelino Kubitschek.

O dinheiro arrecadado só podia ser aplicado em melhorias na própria região abrangida pela intervenção. Contudo, no ano passado, a Câmara Municipal aprovou uma lei autorizando a prefeitura a usar parte dos recursos para melhorias em 3 comunidades: Paraisópolis, além de Jardim Colombo e Porto Seguro, que ficam na mesma região do Morumbi.