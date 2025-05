Não é a casa da Mãe Joana: apps de mototáxi lucram, nós enterramos jovens

Em 2012, o Governo Federal tentou regulamentar o moto frete. Que fique claro, eu disse moto frete —ou seja, o transporte de carga por motocicleta. A exigência era que o motorista tivesse 30 horas de treinamento, usasse joelheira, capacete e até um tipo de air bag corporal. Tudo isso para carregar uma carga, uma encomenda qualquer. Nem se falava ainda de mototáxi. As regras entraram por um ouvido, saíram pelo outro.

Ninguém deu bola para a proposta governamental e hoje os motociclistas andam por aí entregando pedidos, sabemos como: no zig zag do trânsito, costurando no meio dos carros, buzinando entre espelhos retrovisores ou até mesmo escapando do congestionamento pela contramão.

Agora a situação piorou.